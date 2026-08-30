Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Katastrofa promu u wybrzeży Cypru. Są ofiary

Justyna Sochacka
Zespół autorów
Oprac. Justyna SochackaOprac. Filip Czerwiński
|
Akcja ratunkowa u wybrzeży Cypru Północnego
Polska dziennikarka Agnieszka Rakoczy o akcji ratunkowej po tym, jak u wybrzeżu Cypru Północnego wywrócił się prom
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Reuters
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prom z blisko 270 osobami na pokładzie wywrócił się po wypłynięciu z portu w Kirenii na terenie tzw. Cypru Północnego. Nie żyje co najmniej siedem osób. Większość pasażerów została uratowana, ale część nadal jest poszukiwana przez ratowników. MSZ podało, że na pokładzie nie było polskich obywateli.

Tekst jest aktualizowany.

Prom przewrócił się krótko po wypłynięciu z Kirenii w kierunku tureckiego portu Tasucu. Na miejsce skierowano jednostki turecko-cypryjskiej straży przybrzeżnej oraz śmigłowiec ratunkowy, a z Kirenii wypłynęły też inne łodzie, by wesprzeć akcję ratunkową.

Akcja ratunkowa u wybrzeży Cypru Północnego
Akcja ratunkowa u wybrzeży Cypru Północnego
Źródło zdjęcia: Reuters

Premier Cypru Północnego Ünal Üstel przekazał po godzinie 14, że wskutek katastrofy śmierć poniosło sześć osób. Po godzinie 15, w kolejnej aktualizacji, podał, że zginęło siedem osób, 237 zostało uratowanych, a ratownicy próbują dotrzeć do jeszcze 23 osób.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Cypru Północnego poinformowało, że prom pasażerski "Filojet" przewoził 259 pasażerów i ośmiu członków załogi. Według informacji rządu statek zaczął nabierać wody około czterech mil morskich (około 7,5 kilometra) od Kirenii.

Akcja ratunkowa po katastrofie promu
Akcja ratunkowa po katastrofie promu
Źródło zdjęcia: Reuters

Polskie placówki dyplomatyczne z Turcji i Cypru sprawdziły, czy promem podróżowali Polacy. "Z dostępnych na teraz informacji - na liście pasażerów NIE było obywateli polskich" - przekazał dziennikarzom rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

Trudne warunki na morzu w okolicy Cypru

Minister robót publicznych i transportu TRCP Erhan Arikli przekazał, że w chwili wypadku na Morzu Śródziemnym panowały trudne warunki. Dodał, że dokładna przyczyna wypadku zostanie ustalona w toku dochodzenia.

W ostatnich dniach nad Cyprem przeszły silne burze. W sobotę sztorm doprowadził do uderzenia trzech łodzi o skały i ich zatonięcia w pobliżu przylądka Greco na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy. Jedna osoba zginęła. Ponadto żywioł spowodował przerwy w dostawie prądu oraz szkody w różnych częściach wyspy: powalił drzewa, utrudnił ruch drogowy oraz uszkodził instalacje fotowoltaiczne i szklarnie.

Tragedia u wybrzeży Cypru. Nie żyje jedna osoba
Dowiedz się więcej:

Tragedia u wybrzeży Cypru. Nie żyje jedna osoba

METEO

Cypr jest podzielony na należącą do UE Republikę Cypryjską oraz Turecką Republikę Cypru Północnego (TRCP), uznawaną na arenie międzynarodowej jedynie przez Ankarę.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
34 min
Trump
Powiedział, że Trump "może go pocałować". Właśnie nadeszła zemsta
Rozmowy na szczycie
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
58 min
pc
Zondacrypto i Michał Moskal. "Niezręcznie, to jest siorbać przy obiedzie"
Kawa na ławę
Udostępnij:
Tagi:
Cypr PółnocnystatkikatastrofyMorze ŚródziemneTurcja
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
20260830_PLA_113
Efektowne zwycięstwo Polaków. Pokonali mistrzów olimpijskich
EUROSPORT
imageTitle
Byli o krok od wielkiej niespodzianki. "Pokazaliśmy, że jesteśmy topową drużyną"
EUROSPORT
GettyImages-2287608673
Majchrzak jak skała. Świetny mecz na otwarcie US Open
EUROSPORT
Upał
Powrót upału. Ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Lider potwierdził klasę. Był najlepszy na słynnym szczycie
EUROSPORT
Referendum Islandia
Islandczycy zdecydowali w sprawie rozmów z Unią. "Jest zupełnie jasne"
Świat
49 min
Odkryty manuskrypt przechowywany jest w Staatsbibliothek w Berlinie
Zaginiony "hymn Polski" odnaleziony. Gaude Mater z kartonu
Sekcja Archeo
Ulewy w Japonii
Ryzyko ewakuacji i alarm dla setek tysięcy mieszkańców
METEO
Andrzej Wielowieyski
Andrzej Wielowieyski nie żyje. "Cichy bohater"
Polska
Dziki w Warszawie i Marcin Możdżonek
"W Warszawie w pierwszym kwartale było ponad 120 ataków dzików na ludzi". Nie tyle
Szymon Rębowski
Polska - Niemcy
Na mundial trzeba poczekać. Polacy po horrorze zatrzymani w Gdańsku
EUROSPORT
Tragiczny wypadek, nie żyje motocyklista
Wypadek na łuku drogi, nie żyje motocyklista. Szukają świadków
WARSZAWA
Kamienne zbocza u wybrzeży wyspy Milos
Spadające odłamki skał raniły turystkę w Grecji
METEO
Dwa samoloty pasażerskie przeleciały tuż nad stadionem w Kapsztadzie
Dwa samoloty pasażerskie przeleciały tuż nad stadionem
Świat
Wysłano 20 zastępów strażaków
Płonęła hala, zawalił się dach
Lublin
Paul Richard Gallagher
Wysłannik Watykanu udzielił wywiadu po wizycie w Moskwie
Świat
Kontrole w ramach akcji "Bezpieczny przewóz"
Kontrole przy lotnisku, pięciu kierowców zatrzymanych
WARSZAWA
Zniszczenia w Nepalu
Nie żyje już prawie 800 osób. "To było jak tsunami"
METEO
imageTitle
Świątek: ten sezon jest bardziej zbliżony do normalności niż poprzednie
EUROSPORT
Karetka pogotowia (zdjęcie ilustracyjne)
Kobieta postrzelona w drodze na wieczór panieński
Trójmiasto
1 godz 4 min
Valetta liczy zaledwie 7 tysięcy mieszkańców
Polacy odwiedzają ją tysiącami. Mroczna strona Malty
Podcast o zagranicy
szkola plecak rodzic rodzice dziecko shutterstock_475094941
300 złotych na wyprawkę. Za chwilę upływa ważny termin
BIZNES
Rządowe Centrum Bezpieczenstwa
Zmasowany atak w Ukrainie, dwa alerty RCB w Polsce
Lublin
Opady wg modelu GFS
Idą burze z ulewami i gradem
METEO
Kierowca potrącił 15-latka i odjechał z miejsca zdarzenia
Potrącił 15-latka i uciekł. Zatrzymali mężczyznę, który miał siedzieć za kierownicą
Kraków
forum-0547862784
Sędziowie TK wydali oświadczenie. Apelują
Polska
Śmiertelne potrącenie mężczyzny na stacji PKP Tłuszcz
Wpadł pod pociąg i zginął. Apel policji
WARSZAWA
shutterstock_2558469751
"Wspaniała siódemka" przebiła oczekiwania. Najwyższy wzrost zysków od ponad pięciu lat
BIZNES
Przejście przez tory w miejscu niedozwolonym
73 pociągi tylko jednego dnia, a ludzie przechodzą przez tory
Dariusz Gałązka
Zarzuty w sprawie wielomilionowej dotacji z NCBR (zdjęcie ilustracyjne)
Obudzili ją w nocy i przekonali, by wystawiła oszczędności za drzwi
Białystok
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica