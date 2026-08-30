Katastrofa promu u wybrzeży Cypru. Są ofiary

Polska dziennikarka Agnieszka Rakoczy o akcji ratunkowej po tym, jak u wybrzeżu Cypru Północnego wywrócił się prom Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Tekst jest aktualizowany.

Prom przewrócił się krótko po wypłynięciu z Kirenii w kierunku tureckiego portu Tasucu. Na miejsce skierowano jednostki turecko-cypryjskiej straży przybrzeżnej oraz śmigłowiec ratunkowy, a z Kirenii wypłynęły też inne łodzie, by wesprzeć akcję ratunkową.

Akcja ratunkowa u wybrzeży Cypru Północnego Źródło zdjęcia: Reuters

Premier Cypru Północnego Ünal Üstel przekazał po godzinie 14, że wskutek katastrofy śmierć poniosło sześć osób. Po godzinie 15, w kolejnej aktualizacji, podał, że zginęło siedem osób, 237 zostało uratowanych, a ratownicy próbują dotrzeć do jeszcze 23 osób.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Cypru Północnego poinformowało, że prom pasażerski "Filojet" przewoził 259 pasażerów i ośmiu członków załogi. Według informacji rządu statek zaczął nabierać wody około czterech mil morskich (około 7,5 kilometra) od Kirenii.

Akcja ratunkowa po katastrofie promu Źródło zdjęcia: Reuters

Polskie placówki dyplomatyczne z Turcji i Cypru sprawdziły, czy promem podróżowali Polacy. "Z dostępnych na teraz informacji - na liście pasażerów NIE było obywateli polskich" - przekazał dziennikarzom rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

Trudne warunki na morzu w okolicy Cypru

Minister robót publicznych i transportu TRCP Erhan Arikli przekazał, że w chwili wypadku na Morzu Śródziemnym panowały trudne warunki. Dodał, że dokładna przyczyna wypadku zostanie ustalona w toku dochodzenia.

W ostatnich dniach nad Cyprem przeszły silne burze. W sobotę sztorm doprowadził do uderzenia trzech łodzi o skały i ich zatonięcia w pobliżu przylądka Greco na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy. Jedna osoba zginęła. Ponadto żywioł spowodował przerwy w dostawie prądu oraz szkody w różnych częściach wyspy: powalił drzewa, utrudnił ruch drogowy oraz uszkodził instalacje fotowoltaiczne i szklarnie.

Cypr jest podzielony na należącą do UE Republikę Cypryjską oraz Turecką Republikę Cypru Północnego (TRCP), uznawaną na arenie międzynarodowej jedynie przez Ankarę.