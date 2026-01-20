Logo strona główna
Świat

Pod jednym z wykolejonych pociągów znaleziono ciało kolejnej ofiary katastrofy

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Pedro Sanchez o katastrofie kolejowej. "To dzień bólu dla całej Hiszpanii"
Źródło: TVN24
Pod wrakiem jednego z dwóch pociągów dużych prędkości, do których zderzenia doszło w niedzielę na południu Hiszpanii, odnaleziono ciało kolejnej ofiary - poinformowały władze. Liczba ofiar śmiertelnych katastrofy kolejowej wciąż może wzrosnąć, ponieważ łącznie zgłoszono 43 zaginięcia.

Hiszpańskie władze poinformowały we wtorek, że w nocy pod wrakiem pociągu Iryo, który w niedzielę jechał z Malagi do Madrytu, znaleziono kolejne ciało, 41. ofiary katastrofy. Trzy ostatnie wagony maszyny wjechały na sąsiedni tor, po którym przejeżdżał inny pociąg - Alvia, należący do państwowego przewoźnika Renfe. Sprawiło to, że on również się wykoleił.

W wypadku pociągów, którymi podróżowało około 500 pasażerów, rannych zostało około 150 osób.

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Źródło: Susana Vera / Reuters / Forum

Liczba ofiar prawdopodobnie wzrośnie, gdyż zgłoszono 43 zaginięcia. Minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska powiedział telewizji TVE po odnalezieniu ciała 40. ofiary, że kolejne trzy ciała pozostają uwięzione w wagonach pociągu Alvia.

Od północy w Hiszpanii obowiązuje wprowadzona przez rząd trzydniowa żałoba narodowa. We wtorek na miejsce wypadku ma przybyć hiszpańska rodzina królewska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Hiszpania ogłasza żałobę narodową. "Dzień bólu"

Hiszpania ogłasza żałobę narodową. "Dzień bólu"

"Wypadek w dziwnych okolicznościach". Media o przyczynach katastrofy kolejowej

"Wypadek w dziwnych okolicznościach". Media o przyczynach katastrofy kolejowej

Jaka jest przyczyna katastrofy?

Przyczyny katastrofy wciąż są badane. Jak przekazał resort transportu w komunikacie, "na chwilę obecną wszystkie hipotezy dotyczące możliwych przyczyn zdarzenia są otwarte, ponieważ dochodzenie znajduje się w początkowej fazie". Zauważono też, że hiszpańska Komisja do spraw Badania Wypadków Kolejowych (CIAF) ma rok na opublikowanie raportu końcowego.

- Śledztwo nie wyklucza absolutnie niczego, ale nie zamierzam faworyzować żadnej hipotezy, zwłaszcza bez żadnych dowodów. Śledczy nie wykluczają niczego, ale nie zamierzam popierać tezy o sabotażu - powiedział minister transportu Oscar Puente w poniedziałkowym wywiadzie dla radia Cadena SER.

W poniedziałek dziennik "El Mundo" napisał - powołując się na źródła zbliżone do śledztwa - że koncentruje się ono na usterce torów.

pc

Autorka/Autor: kgr//akw

Źródło: PAP, Reuters

Hiszpania Katastrofa kolejowa w Hiszpanii Wypadki Kolej pociągi
