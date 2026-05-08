Prezent za 400 milionów dolarów. Trump może go dostać na urodziny
Amerykański prezydent został zapytany przez dziennikarzy, czy katarski samolot Boeing 747-8 będzie gotowy przed amerykańskim świętem niepodległości.
- Tak, myślimy, że będzie gotowy do 4 lipca - odparł amerykański prezydent.
4 lipca jest w USA świętem upamiętniającym ogłoszenie deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. W tym roku okazja ta oznacza też 250-lecie Stanów Zjednoczonych.
Jednakże samolot może być gotowy już wcześniej. Agencja Reuters, powołując się na osobę zaznajomioną w tej kwestii, przekazała, że administracja chce przygotować maszynę do 14 czerwca. Data ta nie jest przypadkowa - jest to bowiem dzień urodzin samego Trumpa.
Prezent z Kataru
Boeing 747-8 został podarowany amerykańskiej administracji przez katarską rodzinę królewską w maju 2025 roku. Jak podawały amerykańskie media, samolot jest wart około 400 milionów dolarów (około półtora miliarda złotych).
Amerykański prezydent ocenił wówczas, że "byłby głupi", gdyby nie przyjął samolotu od Kataru i zapowiedział, że nie wykorzystywałby go w celach prywatnych po zakończeniu kadencji. Przyjęcie przez Trumpa tak drogiego prezentu od katarskich przywódców spotkało się z krytyką nawet w jego obozie politycznym.
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters