Pasażerki Qatar Airways składają pozew za "koszmarne" badania ginekologiczne na lotnisku 

"Ściana milczenia"

Jedna z kobiet, która twierdzi, że ma powracające koszmary w związku z incydentem, powiedziała, że do działania zmotywował je brak reakcji ze strony władz Kataru. - Zabierając głos chciałyśmy upewnić się, że żadna kobieta więcej nie padnie ofiarą demoralizującego, straszliwego traktowania, jakiemu my zostałyśmy poddane - podkreśliła.

Ostrzeżenie dla innych

Kobietom zależało, by nagłośnić sprawę przez Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej, które mają odbyć się w przyszłym roku. W związku z wydarzeniem do Kataru przybędą tysiące ludzi z całego świata.

Kryzys wizerunkowy

Jak przypomina "Guardian", Katar to ultrakonserwatywna muzułmańska monarchia, w której seks i poród poza małżeństwem są karane więzieniem. Przed Mistrzostwami Świata władze Kataru starają przedstawić go na arenie międzynarodowej jako nowoczesny i demokratyczny kraj, szanujący prawa człowieka, w tym kobiet.

Premier Kataru Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani wystosował do Australijek przeprosiny. "Przykro nam, że doszło do tak niedopuszczalnego potraktowania pasażerek płci żeńskiej. To, co się wydarzyło, nie odzwierciedla praw ani wartości, jakie obowiązują w Katarze" - napisał szef rządu na Twitterze.