Katastrofa wojskowego śmigłowca na Bliskim Wschodzie. Są ofiary śmiertelne

Do katastrofy śmigłowca doszło nad Zatoką Perską, na wodach terytorialnych Kataru. Według Al-Dżaziry maszyna należała do katarskich sił powietrznych.
Ministerstwo spraw wewnętrznych i obrony w Katarze potwierdziło śmierć sześciu osób. Nadal trwają poszukiwania jednej z siedmiu osób, które znajdowały się na pokładzie.
Jak wynika z komunikatów katarskich władz, śmigłowiec wykonywał "standardowe działania" i rozbił się w wyniku "awarii technicznej", co wskazuje na to, że wypadek nie miał związku z trwającą wojną USA i Izraela z Iranem.
Opracowała Aleksandra Sapeta/ft
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: dpa/EPA/PAP