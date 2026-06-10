Kapitan Air Canada latał bez licencji. Wpadł na emeryturze
Mężczyzna rozpoczął swoją karierę w 1998 roku i miał licencję pilota. Gdy został awansowany na kapitana w 2009 roku, powinien był uzyskać nową licencję, wymaganą od kapitanów dużych samolotów w Kanadzie. Nie uzyskał jej i używał podrobionych dokumentów, oszukując zarówno swojego pracodawcę - Air Canada, jak i federalne ministerstwo transportu - podała policja regionu Peel.
Pilot z podrobioną licencją był kapitanem na ponad 900 lotach samolotów takich jak Boeing 767, Boeing 777 i Boeing 787, tak krajowych, jak zagranicznych. Przewiózł w latach 2009-2025 dziesiątki tysięcy pasażerów. Mężczyzna przeszedł na emeryturę w ubiegłym roku. Obecnie ma 59 lat.
Policja: pilot naraził na niebezpieczeństwo setki tysięcy osób
Dochodzenie w sprawie mężczyzny rozpoczęło się już po jego odejściu z pracy, kiedy ministerstwo transportu, któremu podlega lotnictwo pasażerskie, wykryło nieprawidłowości w dokumentacji po rutynowej kontroli przeprowadzonej w 2025 roku - podała policja w komunikacie.
Szef policji regionu Peel Nishan Duraiappah podkreślił, że mężczyzna naraził na niebezpieczeństwo setki tysięcy osób i wystawił na szwank zaufanie publiczne. Linie Air Canada uspokajają, że bezpieczeństwo lotów nie było zagrożone, ponieważ piloci są testowani co pół roku w ramach sprawdzania ich kompetencji, a ponadto co roku przechodzą test pod nadzorem pilota certyfikowanego przez ministerstwo transportu - podał publiczny nadawca CBC.