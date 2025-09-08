"To będzie dopiero początek". Merz ostrzega przed planami Putina

Putin spotkał się z Łukaszenką Źródło: Reuters

W poniedziałek Friedrich Merz spotkał się z ambasadorami w siedzibie MSZ w Berlinie. Tematem ich rozmów były m.in. rosyjskie działania wojenne.

Według Merza Niemcy doświadczają "codziennie coraz intensywniejszych i bardziej agresywnych hybrydowych ataków ze strony Rosji, wymierzonych w infrastrukturę".

Berlin obserwuje również - jak podkreślił niemiecki kanclerz - "prowokacje" Moskwy na Morzu Północnym. - Rosja i Chiny starają się zabezpieczyć strefy wpływów w Europie Południowo-Wschodniej - ostrzegł.

- Wszystko wskazuje na to, że imperialistyczne plany Putina nie zakończą się wraz z podbojem Ukrainy (jeśli się powiedzie - red.), ale wtedy dopiero się zaczną, to będzie dopiero początek - ocenił szef niemieckiego rządu.

"Musimy skorygować nasze interesy"

Niemiecki przywódca zaapelował także, aby Europa ponownie oceniła swoje interesy i bardziej agresywnie zabiegała o nowe partnerstwa na całym świecie, w miarę jak zmieniają się jej relacje ze Stanami Zjednoczonymi.

- My w Europie musimy skorygować nasze interesy, bez fałszywej nostalgii - mówił szef rządu Niemiec. Zaznaczył, że Stany Zjednoczone pozostają ważnym partnerem, ale "ta relacja stała się mniej oczywista, ponieważ Waszyngton uzależnia swoje powiązania od określonych interesów i zagadnień".

- To jest coś nowego, co oznacza, że musimy nawiązywać nowe partnerstwa na całym świecie, a istniejące rozwijać i wzmacniać jeszcze bardziej agresywnie niż dotychczas - stwierdził Merz.

