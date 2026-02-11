Logo strona główna
Świat

Zabiła matkę i brata, potem strzelała w szkole. Nowe informacje o sprawczyni ataku

Policja w Kanadzie o najdziwniejszych zgłoszeniach na 911
Ewakuacja ze szkoły Tumbler Ridge w Kanadzie
Źródło: Reuters
Dziewięć osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych podczas strzelaniny w szkole średniej w Tumbler Ridge w Kanadzie. Policja poinformowała, że wśród ofiar śmiertelnych znalazła się napastniczka: 18-latka, u której zdiagnozowano problemy psychiczne.

Zabójczyni, którą policja zidentyfikowała jako Jesse Van Rootselaar, popełniła samobójstwo po ataku, który przeprowadziła na szkołę w Tumbler Ridge. - Policja wielokrotnie interweniowała w tym domu (rodzinnym) w ciągu ostatnich kilku lat, zajmując się problemami ze zdrowiem psychicznym podejrzanej - powiedział zastępca komisarza Dwayne McDonald, dowódca Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej w Kolumbii Brytyjskiej.

McDonald powiedział, że Van Rootselaar, która urodziła się jako mężczyzna, ale zaczęła identyfikować się jako kobieta sześć lat temu, najpierw zabiła swoją 39-letnią matkę i 11-letniego przyrodniego brata w domu rodzinnym. Następnie udała się do szkoły, gdzie zastrzeliła 39-letnią nauczycielkę, a także trzy 12-letnie uczennice i dwóch uczniów - jednego w wieku 12 i jednego w wieku 13 lat. - Uważamy, że podejrzana działała sama. Byłoby za wcześnie, aby spekulować na temat motywu - powiedział na konferencji prasowej McDonald.

Strzały w szkole

Zgłoszenie o strzałach w szkole średniej Tumbler Ridge w Kolumbii Brytyjskiej w zachodniej Kanadzie wpłynęło na policję we wtorek około godziny 13.20 czasu lokalnego (godzina 22.20 w Polsce).

Na miejscu policjanci natrafili na kilkudziesięciu rannych oraz sześć ciał, wśród nich sprawczyni strzelaniny. Jedna osoba zmarła w drodze do szpitala, a kolejne dwa ciała znaleziono w domu mieszkalnym, który policja uważa za powiązany z zamachem.

Dwie osoby z zagrażającymi życiu obrażeniami przewieziono helikopterem do szpitala. Kolejnych 25 rannych znalazło się pod opieką lekarską, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Źródło: Google Maps

Kondolencje od premiera

Premier Kanady Mark Carney złożył kondolencje rodzinom ofiar oraz podziękował służbom za ich pracę. "Jestem zdruzgotany dzisiejszą straszliwą strzelaniną w Tumbler Ridge w Kolumbii Brytyjskiej. Modlę się i składam najgłębsze kondolencje rodzinom i przyjaciołom, którzy stracili bliskich w wyniku tych straszliwych aktów przemocy" - napisał na X. "Łączę się z Kanadyjczykami pogrążonymi w żałobie razem z tymi, których życie zmieniło się dziś nieodwracalnie. Wyrażam wdzięczność za odwagę i bezinteresowność ratowników, którzy ryzykowali życie, aby chronić swoich współobywateli" - dodał.

Tumbler Ridge to nieduża miejscowość u podnóża Gór Skalistych. Według spisu powszechnego z 2021 roku, liczy około 2400 mieszkańców.

To jedna z najkrwawszych strzelanin w Kanadzie. Strzelaniny w szkołach, w przeciwieństwie do jej południowego sąsiada, są tam rzadkością. Do najtragiczniejszej doszło w grudniu 1989 roku w Montrealu. Uzbrojony napastnik zabił wtedy 14 uczennic, a następnie popełnił samobójstwo.

pc

pc
Opracowali Adam Styczek, Mikołaj Gątkiewicz/ads, akw

Źródło: CBC News, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Lester Balajadia / Shutterstock

Kanada Kolumbia Brytyjska Strzelanina
