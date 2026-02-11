Ewakuacja ze szkoły Tumbler Ridge w Kanadzie Źródło: Reuters

Zabójczyni, którą policja zidentyfikowała jako Jesse Van Rootselaar, popełniła samobójstwo po ataku, który przeprowadziła na szkołę w Tumbler Ridge. - Policja wielokrotnie interweniowała w tym domu (rodzinnym) w ciągu ostatnich kilku lat, zajmując się problemami ze zdrowiem psychicznym podejrzanej - powiedział zastępca komisarza Dwayne McDonald, dowódca Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej w Kolumbii Brytyjskiej.

McDonald powiedział, że Van Rootselaar, która urodziła się jako mężczyzna, ale zaczęła identyfikować się jako kobieta sześć lat temu, najpierw zabiła swoją 39-letnią matkę i 11-letniego przyrodniego brata w domu rodzinnym. Następnie udała się do szkoły, gdzie zastrzeliła 39-letnią nauczycielkę, a także trzy 12-letnie uczennice i dwóch uczniów - jednego w wieku 12 i jednego w wieku 13 lat. - Uważamy, że podejrzana działała sama. Byłoby za wcześnie, aby spekulować na temat motywu - powiedział na konferencji prasowej McDonald.

Strzały w szkole

Zgłoszenie o strzałach w szkole średniej Tumbler Ridge w Kolumbii Brytyjskiej w zachodniej Kanadzie wpłynęło na policję we wtorek około godziny 13.20 czasu lokalnego (godzina 22.20 w Polsce).

Na miejscu policjanci natrafili na kilkudziesięciu rannych oraz sześć ciał, wśród nich sprawczyni strzelaniny. Jedna osoba zmarła w drodze do szpitala, a kolejne dwa ciała znaleziono w domu mieszkalnym, który policja uważa za powiązany z zamachem.

Dwie osoby z zagrażającymi życiu obrażeniami przewieziono helikopterem do szpitala. Kolejnych 25 rannych znalazło się pod opieką lekarską, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



Kondolencje od premiera

Premier Kanady Mark Carney złożył kondolencje rodzinom ofiar oraz podziękował służbom za ich pracę. "Jestem zdruzgotany dzisiejszą straszliwą strzelaniną w Tumbler Ridge w Kolumbii Brytyjskiej. Modlę się i składam najgłębsze kondolencje rodzinom i przyjaciołom, którzy stracili bliskich w wyniku tych straszliwych aktów przemocy" - napisał na X. "Łączę się z Kanadyjczykami pogrążonymi w żałobie razem z tymi, których życie zmieniło się dziś nieodwracalnie. Wyrażam wdzięczność za odwagę i bezinteresowność ratowników, którzy ryzykowali życie, aby chronić swoich współobywateli" - dodał.

I am devastated by today’s horrific shootings in Tumbler Ridge, B.C. My prayers and deepest condolences are with the families and friends who have lost loved ones to these horrific acts of violence.



I join Canadians in grieving with those whose lives have been changed… — Mark Carney (@MarkJCarney) February 11, 2026 Rozwiń Źródło: X/Mark Carney

Tumbler Ridge to nieduża miejscowość u podnóża Gór Skalistych. Według spisu powszechnego z 2021 roku, liczy około 2400 mieszkańców.

To jedna z najkrwawszych strzelanin w Kanadzie. Strzelaniny w szkołach, w przeciwieństwie do jej południowego sąsiada, są tam rzadkością. Do najtragiczniejszej doszło w grudniu 1989 roku w Montrealu. Uzbrojony napastnik zabił wtedy 14 uczennic, a następnie popełnił samobójstwo.

