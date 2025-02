Media dotarły do nagrania ukazującego dramatyczny moment wypadku na lotnisku w Toronto. Widać na nim, jak samolot Delta Air Lines, tuż po wylądowaniu, obraca się do góry podwoziem i staje w płomieniach. Rannych zostało 18 pasażerów.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na międzynarodowym lotnisku Pearson w Toronto ok. 14:45 czasu lokalnego. Po wylądowaniu samolot linii Delta Air Lines, który przyleciał z Minneapolis w USA, obrócił się do góry podwoziem. Rannych zostało 18 pasażerów.