Władze pytają pisarzy o możliwe scenariusze zagrożeń wojennych

Ćwiczenia kanadyjskich żołnierzy na kole podbiegunowym (nagranie z 2019 roku) Źródło: NATO

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Autorzy opowiadań mają wyjść od scenariusza, w którym wywiad ostrzega, że obcy kraj chce zająć część kanadyjskiej Arktyki i wysłać tam wojsko. W reakcji na tę informację rząd działa w Arktyce, ale nieskutecznie i Kanada musi bronić swojego terytorium. Bazą do kanadyjskich działań są wyspy Ellesmere i Devon w Arktyce, a wojska obcego kraju zbliżają się to należącego do Kanady terytorium.

Instrukcje dla autorów na stronie ministerstwa obrony zachęcają, by myśleć "jak wróg".

"Odwołaj się do innowacyjnych pomysłów, by przeszkodzić wrogowi. Pisz tak, jakby zależała od tego przyszłość. Ten konkurs jest trampoliną dla pomysłów, które zmieniają rozdanie kart i ma dostarczyć wojskowym dowódcom śmiałych i atrakcyjnych pomysłów, których nie znajdą w żadnym raporcie. Pole bitwy przyszłości zaczyna się właśnie tu" - można przeczytać na stronie kanadyjskiego ministerstwa obrony.

Kanadyjski żołnierz Źródło: X/CanadianForces

Ministerstwu chodzi o futurystyczne technologie, które mogłyby powstać na bazie pojawiających się obecnie nowatorskich pomysłów, a które mogłyby się przydać szczególnie w Arktyce.

Resort obrony kusi nagrodami finansowymi

Autorów zachęca się do wymyślenia scenariuszy, uwzględniających strategie wykorzystujące zaawansowane rozwiązania techniczne. Jednocześnie autorzy są proszeni o opisanie możliwych przygotowań do prowadzonych operacji.

"Szukamy wizjonerów, innowatorów i śmiałych umysłów zdolnych przekształcić wyobraźnię w konkretną perspektywę" - podkreślono w komunikacie ministerstwa obrony.

Nagroda główna to 10 tysięcy dolarów kanadyjskich, druga nagroda - 7,5 tysiąca dolarów, trzecia – 5 tysięcy dolarów. Laureaci od 4 do 10 miejsca otrzymają po 2,5 tysiąca dolarów.

Konkurs jest dostępny dla wszystkich Kanadyjczyków, natomiast w przypadku pracowników federalnych nie ma nagrody pieniężnej, jest tylko zapowiedź publikacji pracy.

Prace można przesyłać do 16 stycznia 2026 roku, chociaż ministerstwo zastrzega, że jeśli przed tą datą zostanie nadesłanych 300 prac, to kolejnych opowiadań nie będzie już przyjmować. Resort zauważył, że to pierwszy konkurs tego rodzaju.

Kanada obawia się siłowego naruszania granic

Kanadyjska Arktyka to 40 procent kanadyjskiego terytorium i ponad 70 procent linii brzegowej. W grudniu 2024 roku Kanada przedstawiła nowe zasady swojej polityki zagranicznej w Arktyce, w których za największe wyzwanie uznano Rosję i ryzyko siłowego naruszania granic.

Właśnie na znajdującej się na obszarze terytorium Nunavut wyspie Ellesmere, wspomnianej w scenariuszu, jest jedna z baz wojskowych kanadyjskiej armii. Jak zwrócono uwagę w dokumentach rządowych na temat strategii w Arktyce, z bazy na Ellesmere jest bliżej do rosyjskiej bazy wojskowej Nagurskoje niż - na przykład - z Toronto do Winnipeg.

Arktyką i jej bogactwami są zainteresowane Chiny, które Kanada uważa za kolejne zagrożenie. Uważnie się też śledzi działania USA wobec Grenlandii. Prezydent USA Donald Trump wypowiadał się wielokrotnie o Kanadzie jako "51 stanie", co w Kanadzie odebrano jednoznacznie jako groźby aneksji.

OGLĄDAJ: Roszczenia Trumpa. "Jest to niesłychanie niebezpieczny komunikat" Zobacz cały materiał