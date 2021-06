Szczątki dzieci w masowej mogile, śledczy czekają na archiwa. "Jeśli Kościół tego nie zrobi, rząd ma narzędzia"

- Oczekujemy, że Kościół weźmie na siebie odpowiedzialność za swoją rolę - powiedział premier Kanady Justin Trudeau podczas piątkowej konferencji prasowej. Zaznaczając, że sam jest katolikiem "głęboko rozczarowanym" niechęcią do udostępnienia dokumentów w tej sprawie - stwierdził, że "jeśli Kościół tego nie zrobi, rząd ma odpowiednie narzędzia".

National Centre for Truth and Reconciliation

Szkoła dla dzieci indiańskich w Kamloops, Kolumbia Brytyjska, rok 1931 National Centre for Truth and Reconciliation

Justin Trudeau wyraził nadzieję, że zanim rząd pójdzie do sądu z pozwem przeciw Kościołowi, hierarchowie zrozumieją powagę sytuacji. Wezwał też kanadyjskich katolików, by rozmawiali ze swoimi księżmi na temat koniecznych dalszych działań w sprawie prowadzonego śledztwa i naciskali na udostępnianie archiwów.

Komentarz Trudeau dotyczył doniesień o tym, że Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów, które prowadziło przymusową szkołę dla indiańskich dzieci w Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej, gdzie w maju odkryto masowy grób ze szczątkami 215 dzieci, nie chce przekazać archiwów. Utrudnia to identyfikację pochowanych na terenie szkoły dzieci i ustalenie przyczyny ich śmierci.

Nowe fakty na temat działalności szkoły w Kamloops

Publiczny nadawca CBC podawał w piątek, że oblaci przekazali, iż "zobowiązują się do szerszych działań" w sprawie archiwów. Oblaci prowadzili prawie połowę ze 139 tak zwanych residential schools w Kanadzie. Jak napisała w czwartek "The Canadian Press", do szkoły w Kamloops wysyłano dzieci z przynajmniej 36 społeczności indiańskich. Inne źródła sugerują, że w latach 1943-1952 mogły tam trafiać dzieci z kolejnych 38 osad, w tym nawet z Alberty i Jukonu.