Dostęp do wody przyczyną konfliktu w Kamerunie

Wzdłuż północnej granicy Kamerunu z Czadem nasiliły się starcia między rolnikami i pasterzami-koczownikami z powodu dostępu do wody. Kameruńscy urzędnicy twierdzą, że w środę podpalono wioski i targowiska, a brutalny konflikt spowodował, że setki osób uciekły do ​​sąsiedniego Czadu.

W ciągu ostatniego tygodnia co najmniej 22 osoby zginęły, a ponad 30 kolejnych zostało rannych w wyniku starć między farmerami z plemienia Mousgoum a posługującymi się czadyjską odmianą języka arabskiego pasterzami-koczownikami w kameruńskim Regionie Dalekiej Północy - przekazał agencji Reutera lokalny urzędnik. - Na dobre rozgorzał konflikt między społecznościami - dodał.

Burmistrz Ndżameny, stolicy sąsiadującego z Kamerunem Czadu, Ali Harun poinformował ze swojej strony, że do jego kraju przedostały się setki osób uciekających przed przemocą.

Chcieli zaprowadzić stada nad brzeg rzeki

Tradycyjny przywódca w północnym Kamerunie, który prosił, by nie podawać nazwiska, powiedział agencji Reutera, że przemoc zaczęła się w związku z dostępem do wody. - ​​Choa chcieli zaprowadzić swoje stada nad brzeg rzeki. Mousgoum i Massa im to uniemożliwili. Ten problem musi zostać szybko rozwiązany, ponieważ już kilka miesięcy mieliśmy zgony. Dziś, kiedy pojawia się problem między dwojgiem ludzi z różnych społeczności, wszystkie społeczności chwytają za broń - dodał.