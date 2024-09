Policja w Nashville podziękowała słynnemu rockmanowi Jonowi Bon Jovi za udzielenie pomocy kobiecie, która znajdowała się w niebezpieczeństwie. Zarówno policja i eksperci chwalą, to co zrobił muzyk i podkreślają, że osobie w kryzysie emocjonalnym może pomóc każdy. O czym trzeba pamiętać?

Policja w Nashville w środę opublikowała na swoim oficjalnym profilu w serwisie X wpis, w którym podziękowała Jonowi Bon Joviemu i jego zespołowi za pomoc, jakiej udzielił kobiecie, której zachowanie wskazywało na to, że chce odebrać sobie życie. Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem, w jednym z popularnych miejsc spacerowych w Nashville. Policja zaznaczyła, że piosenkarz pomógł kobiecie przejść w "bezpieczne miejsce". Na opublikowanym nagraniu widać, jak gwiazdor i osoba z jego ekipy rozmawiają z kobietą, następnie Bon Jovi ją przytula. - Wszyscy musimy dbać o wzajemne bezpieczeństwo - stwierdził John Drake z miejscowej policji, cytowany we wpisie. W poście znalazł się również odnośnik do nagrania z miejsca interwencji w serwisie YouTube. Film został jednak następnie usunięty.