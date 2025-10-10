Logo strona główna
Świat

John Lodge nie żyje. Odszedł przy dźwiękach ulubionej muzyki

John Lodge
John Lodge
Źródło: Michael Putland/GettyImages
John Lodge nie żyje - podała w piątek jego rodzina, cytowana przez brytyjskie media. Muzyk zmarł w wieku 82 lat. Był basistą i wokalistą zespołu rockowego The Moody Blues.

Rodzina Johna Lodge'a przekazała, że "drogi mąż, ojciec, dziadek, teść i brat" opuścił ich "nagle i niespodziewanie".

"Odszedł spokojnie, w otoczeniu bliskich, przy dźwiękach muzyki The Everly Brothers i Buddy Holly'ego" - przekazali w oświadczeniu, które opublikowały brytyjskie media.

John Lodge - pionier z The Moody Blues

John Lodge urodził się na przedmieściach Birmingham w 1943 roku. W 1966 roku dołączył do The Moody Blues. Razem z pozostałymi członkami zespołu odeszli od R&B w kierunku rocka symfonicznego. Lodge grał w The Moody Blues aż do 2018 roku.

John Lodge
John Lodge
Źródło: Michael Putland/GettyImages

The Moody Blues są uznawani za pionierów rocka progresywnego. Korzystali z melotronu (elektryczny instrument klawiszowy używany głównie w latach 60. i 70. XX wieku). Ich album "Days of Future Passed" z 1967 roku łączył rocka z muzyką klasyczną. Na nim też znalazł się hit "Nights in White Satin".

The Moody Blues
The Moody Blues
Źródło: Starstock/Photoshot/PAP
The Moody Blues
The Moody Blues
Źródło: Michael Putland/PAP

Jak wspomina jego rodzina, John Lodge "najszczęśliwszy był na scenie".

Kolejne gwiazdy w panteonie sław rock and rolla
Kolejne gwiazdy w panteonie sław rock and rolla (materiał z 2017 roku)
Źródło: TVN24 BiS

Autorka/Autor: fil/lulu

Źródło: Reuters, The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: Michael Putland/GettyImages

Wielka BrytaniaMuzyka
