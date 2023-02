"Washington Post": Biden przewodzi Europie, to był cios w Putina

"Washington Post" przytoczył cytaty z prawicowego dwutygodnika opinii "National Review", który pochwalił Bidena za jego "odwagę", by zapuścić się w strefę aktywnej wojny, w zasięg rosyjskich ataków. "Amerykanie mogą w dobrej wierze nie zgadzać się co do tego, co będzie dalej (...), ale nikt nie powinien mieć złudzeń, co do siły amerykańskiego prezydenta udającego się do strefy wojny, aby wyciągnąć rękę do oblężonego narodu i zaoferować 'niezachwiane wsparcie'" - ocenił "National Review".