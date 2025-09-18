Logo strona główna
Świat

Jimmy Kimmel nagle zdjęty z anteny. Przez jedną wypowiedź

pap_20240310_55H
Kongres uczcił pamięć Charliego Kirka
Źródło: Reuters
"Jimmy Kimmel Live", jeden z najpopularniejszych nocnych programów w Stanach Zjednoczonych, zostaje zdjęty z anteny na czas nieokreślony. Do decyzji stacji ABC odniósł się prezydent Donald Trump, który określił to jako "wspaniałą wiadomość dla Ameryki". Powodem zawieszenia Kimmela jest wypowiedź dotycząca zabójstwa Charliego Kirka.

W środę stacja ABC poinformowała, że program "Jimmy Kimmel Live", prowadzony przez popularnego komika, zostaje zdjęty z anteny na czas nieokreślony. Na początku tego tygodnia prezenter odniósł się do ostatnich wydarzeń politycznych, które wstrząsnęły Ameryką. W swoim komentarzu Kimmel powiązał Tylera Robinsona, domniemanego zabójcę konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka, z ruchem MAGA.

Decyzję o "zawieszeniu programu" podjęto kilka godzin po tym, jak przewodniczący Federalnej Komisji Łączności Brendan Carr zasugerował, że licencja nadawcza ABC jest zagrożona z powodu wypowiedzi Kimmela.

Co powiedział Kimmel?

- W ten weekend osiągnęliśmy kolejne szczyty (absurdu - PAP), wraz z kliką MAGA, która za wszelką cenę próbuje przedstawić tego młodziaka, który zamordował Charliego Kirka, jako kogoś innego niż jednego z nich, i robi wszystko, aby zbić na tym kapitał polityczny - stwierdził podczas poniedziałkowego show Jimmy Kimmel. - Pomiędzy oskarżaniem a krytyką był też smutek - dodał.

Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel
Źródło: Avalon/PAP/EPA

Trump o zawieszeniu Jimmy'ego Kimmela

Do decyzji o zawieszeniu programu odniósł się Donald Trump, który określił ją jako "wspaniałą wiadomość dla Ameryki". Stwierdził też, że "Kimmel nie ma żadnego talentu" i pogratulował stacji odwagi.

Jimmy Kimmel to jedna z najpopularniejszych postaci telewizji w Stanach Zjednoczonych. W swoim programie w humorystyczny sposób komentował bieżące wydarzenia. Ponadto poprowadził czterokrotnie ceremonię rozdania Oscarów. Jest też bezkompromisowym krytykiem polityki obecnego prezydenta.

Donald Trump wielokrotnie obwiniał radykalną lewicę o doprowadzenie do zabójstwa Kirka, który został zastrzelony podczas występu na Uniwersytecie Utah Valley na początku września.

Vance zapowiedział demontaż lewicowych organizacji
Dowiedz się więcej:

Vance zapowiedział demontaż lewicowych organizacji

Kłopotliwi prezenterzy

CNBC, powołując się na swojego informatora, podaje, że Jimmy Kimmel nie został zwolniony, tylko zawieszony. W środę wieczorem Trump zasugerował, aby inna amerykańska stacja, NBC poszła w ślady ABC i zlikwidowała swoje wieczorne programy "The Tonight Show with Jimmy Fallon" i "Late Night with Seth Myers". Zdaniem prezydenta mają "słabą oglądalność", a stację NBC, która jest ich nadawcą, określił jako "fałszywą".

Stacja MSNBC zwolniła w zeszłym tygodniu analityka politycznego Matthew Dowda za jego komentarze na antenie na temat zabójstwa, stwierdzając, że "nienawistne myśli prowadzą do nienawistnych słów, które następnie prowadzą do nienawistnych czynów".

W tym roku już stacja CBS zdjęła z anteny program "The Late Show with Stephen Colbert". Ten krok tłumaczono względami finansowymi, jednak - jak zauważa "New York Times" - Colbert, podobnie jak Kimmel, był krytykiem prezydenta i jego polityki.

Oburzenie po zawieszeniu programu Kimmela

Politycy, osobistości medialne i organizacje walczące o wolność słowa wyraziły swoje oburzenie i zaniepokojenie zawieszeniem programu Jimmy'ego Kimmela, ostrzegając, że krytycy Donalda Trumpa są systematycznie uciszani. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom nazwał zwalnianie komentatorów i odwoływanie programów "skoordynowanymi" i "niebezpiecznymi". Dodał, że Partia Republikańska "nie wierzy w wolność słowa". - Cenzurują was na bieżąco - dodał.

Chuck Schumer, demokratyczny senator, potępił naciski wywierane na stacje telewizyjne przez administrację Trumpa jako "nikczemne, obrzydliwe i sprzeczne z wartościami demokratycznymi". Porównał je do strategii autokratycznych przywódców Chin i Rosji. - Trump i jego sojusznicy najwyraźniej chcą uciszyć mowę, której nie lubią słuchać - stwierdził.

Kim był Charlie Kirk

Kirk był jednym z najbardziej prominentnych działaczy ruchu America First i ultraprawicowym komentatorem politycznym, a także założycielem organizacji Turning Point USA (TPUSA), która zajmowała się przede wszystkim pozyskiwaniem młodzieży na amerykańskich uczelniach. Był znany z często burzliwych debat ze studentami. TPUSA prowadziła też własne kanały medialne, a Kirk miał swój program publicystyczny w bliskiej Trumpowi skrajnie prawicowej telewizji Real America Voice.

"Zginął od jednej kuli". Kim był Charlie Kirk?
Dowiedz się więcej:

"Zginął od jednej kuli". Kim był Charlie Kirk?

Trump - mimo wielu przypadków prawicowego terroryzmu w ostatnich latach i zamachów na liberalnych polityków - konsekwentnie przekonuje, że za przemoc polityczną odpowiada jedynie radykalna lewica.

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: PAP, CNBC, Guardian

Źródło zdjęcia głównego: Avalon

