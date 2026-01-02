Jest nowy szef biura Zełenskiego

NABU i SAP prowadzą przeszukanie u Andrija Jermaka Źródło: TVN24

"Spotkałem się z Kyryłem Budanowem i zaproponowałem mu objęcie kierownictwa Biura Prezydenta Ukrainy. Obecnie Ukraina potrzebuje większego skupienia na kwestiach bezpieczeństwa, rozwoju Sił Obrony oraz bezpieczeństwa państwa" - przekazał w piątek w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Kyryło ma specjalne doświadczenie w tych obszarach oraz wystarczającą siłę do osiągania rezultatów" - dodał Zełenski.

Pod koniec listopada zeszłego roku Zełenski oświadczył, że szef jego kancelarii Andrij Jermak, którego nazwisko figuruje w śledztwie dotyczącym afery korupcyjnej, podał się do dymisji. Prezydent podkreślił wówczas, że przyjmuje tę dymisję, ponieważ "nie chce, aby ktoś miał do Ukrainy jakiekolwiek pytania".