Świat Huti zaatakowali saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym Oprac. Adam Styczek |

Moment zatonięcia masowca Magic Seas na Morzu Czerwonym. Film udostępniony przez Hutich Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Elke Scholiers/Getty Images

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Saudyjski tankowiec "ENCELIA" został zaatakowany podczas rejsu po Morzu Czerwonym, co spowodowało pożar na dziobie - poinformowała w czwartek saudyjska państwowa agencja prasowa SPA, powołując się na oficjalne źródło w Generalnym Urzędzie Transportu.

Źródło poinformowało, że wszyscy członkowie załogi są bezpieczni, a władze podjęły niezbędne środki w celu zabezpieczenia statku i załogi oraz ochrony środowiska morskiego.

Tankowce i statki towarowe stoją na kotwicy u wybrzeży portu Sultan Qaboos w Maskacie, stolicy Omanu. Źródło zdjęcia: Elke Scholiers/Getty Images

Wcześniej Huti oświadczyli w komunikacie opublikowanym na Telegramie, że "przeprowadzili wysokiej jakości operację wojskową wymierzoną w dwa saudyjskie tankowce, które naruszyły blokadę", identyfikując je jako "ENCELIA" i "LAYLA".

Jak przekazała agencja Reutera, źródło w służbach bezpieczeństwa morskiego podało, że "ENCELIA" nadała sygnał SOS, informując, że została trafiona pociskiem podczas operacji na zewnętrznych granicach portu Dżizan w Arabii Saudyjskiej na Morzu Czerwonym i na pokładzie wybuchł pożar. Nie ma informacji o ofiarach ataku.

Tankowce zmieniają trasy

W środę cztery tankowce płynące przez Morze Czerwone do Azji zmieniły swoje trasy, gdy jemeńscy rebelianci Huti zagrozili blokadą położonych tam saudyjskich portów - poinformował Reuters. We wtorek podobnie zachowały się trzy inne jednostki.

Unijna misja wojskowa Aspides ostrzegła, by jednostki związane z Izraelem, USA i Arabią Saudyjską unikały tego akwenu.

Z powodu wojny USA i Izraela z Iranem, która rozpoczęła się 28 lutego, Arabia Saudyjska zwiększyła eksport ropy przez port Janbu nad Morzem Czerwonym.