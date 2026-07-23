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Świat

Huti zaatakowali saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym

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Tankowce i statki towarowe stoją na kotwicy u wybrzeży portu Sultan Qaboos w Maskacie, stolicy Omanu.
Moment zatonięcia masowca Magic Seas na Morzu Czerwonym. Film udostępniony przez Hutich
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Elke Scholiers/Getty Images
Jemeńscy rebelianci Huti poinformowali w czwartek nad ranem o przeprowadzeniu ataków wymierzonych w dwa saudyjskie tankowce. Na jednym z nich wybuchł pożar na dziobie, władze Arabii Saudyjskiej przekazały, że załoga statku jest bezpieczna.

Saudyjski tankowiec "ENCELIA" został zaatakowany podczas rejsu po Morzu Czerwonym, co spowodowało pożar na dziobie - poinformowała w czwartek saudyjska państwowa agencja prasowa SPA, powołując się na oficjalne źródło w Generalnym Urzędzie Transportu.

Źródło poinformowało, że wszyscy członkowie załogi są bezpieczni, a władze podjęły niezbędne środki w celu zabezpieczenia statku i załogi oraz ochrony środowiska morskiego.

Tankowce i statki towarowe stoją na kotwicy u wybrzeży portu Sultan Qaboos w Maskacie, stolicy Omanu.
Tankowce i statki towarowe stoją na kotwicy u wybrzeży portu Sultan Qaboos w Maskacie, stolicy Omanu.
Źródło zdjęcia: Elke Scholiers/Getty Images

Wcześniej Huti oświadczyli w komunikacie opublikowanym na Telegramie, że "przeprowadzili wysokiej jakości operację wojskową wymierzoną w dwa saudyjskie tankowce, które naruszyły blokadę", identyfikując je jako "ENCELIA" i "LAYLA".

Jak przekazała agencja  Reutera, źródło w służbach bezpieczeństwa morskiego podało, że "ENCELIA" nadała sygnał SOS, informując, że została trafiona pociskiem podczas operacji na zewnętrznych granicach portu Dżizan w Arabii Saudyjskiej na Morzu Czerwonym i na pokładzie wybuchł pożar. Nie ma informacji o ofiarach ataku.

Tankowce zmieniają trasy

W środę cztery tankowce płynące przez Morze Czerwone do Azji zmieniły swoje trasy, gdy jemeńscy rebelianci Huti zagrozili blokadą położonych tam saudyjskich portów - poinformował Reuters. We wtorek podobnie zachowały się trzy inne jednostki.

Unijna misja wojskowa Aspides ostrzegła, by jednostki związane z Izraelem, USA i Arabią Saudyjską unikały tego akwenu.

Z powodu wojny USA i Izraela z Iranem, która rozpoczęła się 28 lutego, Arabia Saudyjska zwiększyła eksport ropy przez port Janbu nad Morzem Czerwonym.

Źródło: PAP
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Tagi:
HutiArabia SaudyjskaMorze Czerwone
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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