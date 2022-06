Pił alkohol, zasnął na ulicy. Zgubił dysk z danymi wszystkich mieszkańców miasta

Pracownik jednej z firm w Amagasaki zgubił przenośny dysk, na który zgrał wcześniej dane wszystkich mieszkańców niespełna półmilionowego miasta. Mężczyzna poszedł z cennym dyskiem do restauracji, a później zasnął na ulicy i obudził się już bez niego. Lokalne władze w czwartek przeprosiły mieszkańców za incydent i zapewniły, że dane były zaszyfrowane i jak dotąd nie odnotowano ich wycieku.

Dane wszystkich mieszkańców

We wtorek 21 czerwca pracownik udał się do ratusza i zgrał na dysk USB dane osobowe wszystkich mieszkańców miasta - ponad 460 tysięcy osób. Dane obejmowały nie tylko ich imiona, nazwiska i adresy, ale też dane wrażliwe takie jak informacje podatkowe, numery rachunków bankowych czy informacje o pobieranych dotąd świadczeniach.

Mężczyzna schował dysk z poufnymi danymi do swojej torby i wyszedł, zaś po skończeniu pracy udał się prosto do restauracji. Jak podał NHK pił on tam alkohol, zaś po wyjściu z lokalu usnął na ulicy. Gdy się obudził, niesionej przez niego torby z cennym dyskiem już nie było.