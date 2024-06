Niebezpieczny paciorkowcowy zespół wstrząsu toksycznego (ang. streptococcal toxic shock syndrome - STSS) rozprzestrzenia się w Japonii w wyjątkowo szybkim tempie. Tamtejsze ministerstwo zdrowia poinformowało, że od początku roku do początku czerwca w kraju potwierdzono 977 przypadków zakażeń, więcej niż w całym roku poprzednim, gdy było ich 941. Tylko od stycznia do marca 2024 roku z tego powodu zmarło 77 osób. - W tym tempie liczba przypadków w Japonii może sięgnąć w tym roku 2,5 tysiąca - ocenił prof. Ken Kikuchi, cytowany przez "Japan Times" specjalista od chorób zakaźnych. - Większość zgonów następuje w ciągu 48 godzin - dodał.

STSS - czym jest paciorkowcowy zespół wstrząsu toksycznego

STSS wywołują paciorkowce beta-hemolizujące z grupy A. Przebieg jest gwałtowny. Zwykle rozpoczyna się gorączką, bólami mięśni i obrzękiem. Bardzo szybko u pacjentów dochodzi do rozwoju niewydolności wielu narządów, a tym samym do wystąpienia stanu zagrożenia życia. U niektórych choroba prowadzi do martwicy tkanki łącznej pokrywającej mięśnie, przez co nazywana jest niekiedy "mięsożerną". Wskaźnik śmiertelności może sięgać nawet 30 proc.