Japonia też świętuje rocznicę uchwalenia konstytucji. Wciąż tej samej mimo chęci zmiany

3 maja Japończycy obchodzą rocznicę wprowadzenia konstytucji. Została ona przyjęta po kapitulacji tego kraju w II wojnie światowej i obowiązuje do dziś.

Japońska konstytucja weszła w życie 3 maja 1947 roku i obowiązuje do dziś bez żadnych zmian, choć rządząca Japonią Partia Liberalno-Demokratyczna (PLD) od lat zabiega o jej nowelizację. Za reformą konstytucyjną opowiadał się zarówno obecny premier Japonii Yoshihide Suga, jak i jego poprzednik Shinzo Abe.

Opinia publiczna jest podzielona co do konieczności wykreślenia pacyfistycznych zapisów z konstytucji. Taka zmiana mogłaby też rozgniewać azjatyckich sąsiadów Japonii, w tym Chiny i Koreę Południową. W przeprowadzonym w kwietniu sondażu za zmianą ustawy zasadniczej opowiedziało się 56 procent respondentów, a 40 procent było przeciw.

W grudniu zeszłego roku japoński rząd zatwierdził projekt największego w historii kraju budżetu wojskowego w wysokości 5,34 bln jenów (51,7 mld dolarów) na rok 2021, a media wiązały to z chęcią odpowiedzi na wzrost aktywności militarnej Chin i zagrożeniem ze strony Korei Północnej.

Dzień Konstytucji jest w Japonii świętem państwowym. Razem z Dniem Cesarza Showa 29 kwietnia, Dniem Zieleni 4 maja i Dniem Dziecka 5 maja tworzy okres wolny od pracy zwany "złotym tygodniem". W tym roku w Tokio i trzech innych prefekturach obowiązuje stan wyjątkowy z powodu pandemii COVID-19. Rząd wprowadził go po raz trzeci, by nie dopuścić do dalszego wzrostu liczby zakażeń w okresie wolnym od pracy.