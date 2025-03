Spokojna noc papieża. Nowy komunikat

Papież Franciszek, zmagający się z obustronnym zapaleniem płuc, spędził spokojną noc w szpitalu - poinformował w środę rano Watykan. To 20 dzień pobytu Franciszka w rzymskiej Polikliniki Gemelli.

88-letni papież jest hospitalizowany od 14 lutego z powodu ciężkiej infekcji dróg oddechowych. To najdłuższa z jego czterech hospitalizacji.

We wtorek wieczorem w biuletynie medycznym poinformowano, że stan Franciszka jest stabilny i nie doszło tego dnia do następnych przypadków niewydolności oddechowej ani skurczu oskrzeli po poniedziałkowym kryzysie. Miały być one spowodowane nagromadzeniem się wydzieliny wewnątrzoskrzelowej.