Świat

Jak długo potrwa operacja w Iranie? Trump odpowiada

Donald Trump
Trump: działania bojowe będą kontynuowane do osiągnięcia wszystkich celów
Źródło: Reuters
W izraelsko-amerykańskim ataku zginęło całe dowództwo wojskowe Iranu - oświadczył w niedzielę prezydent USA Donald Trump. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych zapewniał, że działania bojowe będą kontynuowane. Wiadomo też, jak długo może potrwać operacja "Epicka Furia".

Od soboty trwają wspólne ataki USA i Izraela na Iran. Teheran odpowiedział rakietami i dronami na cele w Izraelu i amerykańskie bazy w regionie Bliskiego Wschodu. W nalotach w Zatoce Perskiej, od Zjednoczonych Emiratów Arabskich po Bahrajn, uszkodzono budynki, zakłócono funkcjonowanie lotnisk i dostawy ropy naftowej.

W niedzielę prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump mówił w "Daily Mail", jak długo potrwa izraelsko-amerykańska operacja w Iranie, pod nazwą "Epicka Furia". - To zawsze był proces czterotygodniowy. Zakładaliśmy, że to potrwa około czterech tygodni. Zawsze chodziło o czterotygodniowy proces więc – jakkolwiek silnym i dużym krajem jest Iran – zajmie to cztery tygodnie lub mniej - powiedział prezydent brytyjskiemu tabloidowi.

