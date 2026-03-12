Jack Osbourne został ojcem. Wyjątkowe imię dla córki

Dawid Zygmunt o śmierci Ozzy'ego Osbourne'a: wydawało się, że jest niezniszczalny, że będzie z nami na zawsze Źródło: TVN24BiS

Syn Ozzy'ego Osbourne'a, Jack, opublikował w czwartek na Instagramie krótkie nagranie ze swoją nowo narodzoną córką, wnuczką legendarnego wokalisty Black Sabbath. Widać na nim, że urodziła się 5 marca i otrzymała imię Ozzy Matilda.

Ozzy Matilda jest drugim dzieckiem Osbourne'a i Aree Gearhart.

Śmierć Ozzy'ego Osbourne'a

Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca 2025 roku w wieku 76 lat.

5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham w środkowej Anglii legendarny heavymetalowy zespół Black Sabbath zagrał ostatni koncert - "Back to the Beginning". Osbourne pożegnał się wtedy z fanami w emocjonalnym występie.

Koncert po raz pierwszy od 20 lat zgromadził oryginalny skład Black Sabbath: basistę Geezera Butlera, gitarzystę Tony'ego Iommiego, perkusistę Billa Warda i samego Osbourne'a. "Książę Ciemnośći" przed występem z pełnym składem, wykonał między innymi "Crazy Train" czy - przy wzruszonej publiczności - "Mama, I'm Coming Home".

Ozzy Osbourne urodził się 3 grudnia 1948 roku w Birmingham, brytyjskim mieście uznawanym za kuźnię brytyjskiego metalu. Był pionierem i legendą heavy metalu, zarówno jako członek zespołu Black Sabbath, jak i w solowej karierze.

Zespół Black Sabbath powstał w 1968 roku w Birmingham. Już po kilku latach występów uznany został za ikonę muzyki hardrockowej i prekursora heavy metalu. Osbourne odszedł z grupy w 1979 roku z grupy, decydując się na karierę solową. W kolejnych latach zespół grał w zmieniających się składach. Okazjonalnie muzycy, którzy założyli zespół, spotykali się i grali nieliczne koncerty, między innymi w 1985 roku, 1998 i 2005. Zespół oficjalnie zakończył działalność w 2017 roku, mając na koncie ponad 75 milionów sprzedanych płyt.

Twórczość Black Sabbath była i jest inspiracją dla muzyków na całym świecie.

