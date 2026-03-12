Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Jack Osbourne został ojcem. Wyjątkowe imię dla córki

osbourne
Dawid Zygmunt o śmierci Ozzy'ego Osbourne'a: wydawało się, że jest niezniszczalny, że będzie z nami na zawsze
Źródło: TVN24BiS
Jack Osbourne powitał na świecie córkę. Jej imię to niezwykły hołd dla zmarłego w lipcu 2025 roku Ozzy'ego Osbourne'a.

Syn Ozzy'ego Osbourne'a, Jack, opublikował w czwartek na Instagramie krótkie nagranie ze swoją nowo narodzoną córką, wnuczką legendarnego wokalisty Black Sabbath. Widać na nim, że urodziła się 5 marca i otrzymała imię Ozzy Matilda.

Ozzy Matilda jest drugim dzieckiem Osbourne'a i Aree Gearhart.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Birmingham żegna Ozzy'ego Osbourne'a
Ostatnie pożegnanie Księcia Ciemności. Tysiące fanów w żałobnym kondukcie
Kultura i styl
Ozzy Osbourne
Jest oficjalna przyczyna śmierci Ozzy'ego Osbourne'a
Ozzy i Jack Osbourne
Jakim był ojcem? Syn Ozzy'ego Osbourne'a przerywa milczenie
Kultura i styl

Śmierć Ozzy'ego Osbourne'a

Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca 2025 roku w wieku 76 lat.

Ozzy Osbourne
Ozzy Osbourne
Źródło: Sam Scott-Hunter/Photoshot/PAP

5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham w środkowej Anglii legendarny heavymetalowy zespół Black Sabbath zagrał ostatni koncert - "Back to the Beginning". Osbourne pożegnał się wtedy z fanami w emocjonalnym występie.

Koncert po raz pierwszy od 20 lat zgromadził oryginalny skład Black Sabbath: basistę Geezera Butlera, gitarzystę Tony'ego Iommiego, perkusistę Billa Warda i samego Osbourne'a. "Książę Ciemnośći" przed występem z pełnym składem, wykonał między innymi "Crazy Train" czy - przy wzruszonej publiczności - "Mama, I'm Coming Home".

Ozzy Osbourne na scenie w Birmingham
Ozzy Osbourne na scenie w Birmingham
Źródło: Reuters

Ozzy Osbourne urodził się 3 grudnia 1948 roku w Birmingham, brytyjskim mieście uznawanym za kuźnię brytyjskiego metalu. Był pionierem i legendą heavy metalu, zarówno jako członek zespołu Black Sabbath, jak i w solowej karierze.

Ozzy Osbourne na scenie
Ozzy Osbourne na koncercie w Gdańsku. Zdjęcie z 9 sierpnia 2011 roku
Ozzy Osbourne na koncercie w Gdańsku. Zdjęcie z 9 sierpnia 2011 roku
Źródło: Adam Warżawa/PAP
Ozzy Osbourne na koncercie w niemieckim Wacken. Zdjęcie z 4 sierpnia 2011 roku
Ozzy Osbourne na koncercie w niemieckim Wacken. Zdjęcie z 4 sierpnia 2011 roku
Źródło: PAP/EPA/CARSTEN REHDER
Ozzy Osbourne na koncercie w węgierskim Budapeszcie. Zdjęcie z 1 czerwca 2016 roku
Ozzy Osbourne na koncercie w węgierskim Budapeszcie. Zdjęcie z 1 czerwca 2016 roku
Źródło: PAP/EPA/BALAZS MOHAI
Ozzy Osbourne na spotkaniu spotkaniu z fanami w Berlinie. Zdjęcie z 8 lipca 2010 roku
Ozzy Osbourne na spotkaniu spotkaniu z fanami w Berlinie. Zdjęcie z 8 lipca 2010 roku
Źródło: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Zespół Black Sabbath powstał w 1968 roku w Birmingham. Już po kilku latach występów uznany został za ikonę muzyki hardrockowej i prekursora heavy metalu. Osbourne odszedł z grupy w 1979 roku z grupy, decydując się na karierę solową. W kolejnych latach zespół grał w zmieniających się składach. Okazjonalnie muzycy, którzy założyli zespół, spotykali się i grali nieliczne koncerty, między innymi w 1985 roku, 1998 i 2005. Zespół oficjalnie zakończył działalność w 2017 roku, mając na koncie ponad 75 milionów sprzedanych płyt.

Twórczość Black Sabbath była i jest inspiracją dla muzyków na całym świecie.

Black Sabbath
Black Sabbath
Źródło: Peter Mazel/ Sunshine Photo / PAP

Autorka/Autor: Anna Kwaśny

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: instagram.com/jackosbourne

Udostępnij:
Czytaj także:
Deszcz, wiosna, deszczowo, ulewa, pogoda
Będzie ciepło, ale miejscami popada
METEO
Swiątek przegrała ze Switoliną
Świątek zatrzymana. Zaskakująca niemoc
EUROSPORT
GettyImages-2266198557
Pechowa końcówka Rakowa we Florencji. Awans kwestią otwartą
EUROSPORT
imageTitle
Rewelacja turnieju w Indian Wells zatrzymana. To ona zagra z Sabalenką
EUROSPORT
Miłosz Motyka
Motyka: nie wykluczamy obniżki stawki VAT na paliwo
BIZNES
Dywan kwiatów w Dolinie Śmierci
Eksplozja kolorów na pustyni. Pierwsza taka od dekady
METEO
Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak
Prezydent wetuje pieniądze na obronność. "Pełne poparcie" ze strony PiS
Polska
imageTitle
Pobił rekord świata po raz 15. Duplantis w wielkiej formie
EUROSPORT
imageTitle
19-latka postawiła się liderce. Sabalenka w półfinale
EUROSPORT
Klatka kluczowa-287816
Szef MON: polityka zwyciężyła nad odpowiedzialnością
Polska
NAWROCKI PAP
"On chyba zapomina, że za naszą wschodnią granicą toczy się brutalna wojna"
Kropka nad i
Miejsce, gdzie doszło do potężnego osuwiska skalnego
Fala wspięła się na kilkaset metrów, wyrwała drzewa z korzeniami
METEO
SAFE to pieniądze dla tysięcy polskich firm na rozwój
To pieniądze dla nich zawetował Nawrocki
Polska
imageTitle
Przemeblowane FC Porto bliżej ćwierćfinału. Pracowity mecz Jana Bednarka
EUROSPORT
Lech - Szachtar
Cudowny gol pogrążył Lecha. Kolejorz mocno oddalił się od ćwierćfinału
EUROSPORT
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty do prezydenta: zniszczył pan marzenia polskiej armii
Polska
Akcja poszukiwawcza po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Osuwisko zmiotło prawie dwieście domów. Rośnie liczba ofiar
METEO
imageTitle
Industria najadła się strachu. Wiadomo z kim zagra o ćwierćfinał Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Polacy chcieli podpisu. Sondaż
Polska
Pożar mężczyzny w Pionkach
Mężczyzna płonął przy ulicy, był nieprzytomny
WARSZAWA
Donald Tusk
Tusk zapowiada reakcję rządu
Polska
Karol Nawrocki
Jest decyzja prezydenta w sprawie SAFE
Polska
Strzelanina w synagodze. Uzbrojony napastnik nie żyje
Strzelanina w synagodze. Uzbrojony napastnik nie żyje
Świat
imageTitle
Szokujący upadek największej gwiazdy igrzysk
EUROSPORT
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Nocą miejscami pojawią się przymrozki
METEO
Budynek Sejmu
Nowy sondaż partyjny
Polska
telefon szpieg hacker
"Nowa, groźna kampania". Krajowy operator ostrzega
BIZNES
Wypływ lawy z wulkanu Piton de la Fournaise na Reunionie
Lawa o włos od drogi. Coś takiego nie zdarzyło się od prawie 20 lat
METEO
Adam Glapiński
Czy prezes NBP podejmuje decyzje pod wpływem polityków? Sondaż
Polska
Adam C. - wiceburmistrz Pragi Południe
Były wiceburmistrz Pragi Południe oskarżony. Grozi mu dziesięć lat więzienia
WARSZAWA
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica