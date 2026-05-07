Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Obraża wrażliwość chrześcijan". MSZ reaguje na incydent z udziałem żołnierza Izraela

|
Żołnierz wciska papierosa do ust figury Maryi w południowym Libanie
Rozmowy pokojowe pomiędzy Libanem a Izraelem w Waszyngtonie
Źródło: Reuters
Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło zachowanie żołnierza Sił Obronnych Izraela, który dopuścił się znieważenia chrześcijańskiej figury w południowym Libanie. Według izraelskich mediów do incydentu doszło w tej samej miejscowości, w której wcześniej zniszczono figurę Jezusa.

Jak podaje izraelska gazeta "The Jerusalem Post", w środę w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia żołnierza Sił Obronnych Izraela (IDF), który pali, umieszczając jednocześnie papierosa w ustach chrześcijańskiej figury Maryi.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych z oburzeniem odnotowuje kolejny przypadek znieważenia uczuć religijnych przez żołnierza Izraelskich Sił Obrony (IDF) w Libanie" - przekazał w czwartek rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór we wpisie na X. Ocenił też, że "pogarda z jaką potraktował figurę Matki Boskiej obraża wrażliwość chrześcijan".

Izraelski żołnierz zniszczył figurę Jezusa. Armia poinformowała o karze
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Izraelski żołnierz zniszczył figurę Jezusa. Armia poinformowała o karze

Rzecznik resortu dyplomacji powołał się na artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który stanowi, że "każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii". Podkreślił, że obowiązek poszanowania tego prawa spoczywa na każdym państwie, a w Polsce obraza uczuć religijnych jest czynem karalnym.

"Kolejny incydent z udziałem przedstawiciela Państwa Izrael, naruszający uczucia religijne chrześcijan, nie tworzy atmosfery sprzyjającej pokojowi na Bliskim Wschodzie i rozwojowi współpracy" - zaznaczył.

Kolejny incydent z udziałem izraelskiego żołnierza

Według "Jerusalem Post" do zdarzenia doszło w miejscowości Debel w południowym Libanie. Siły Obronne Izraela przekazały w rozmowie z gazetą, że do incydentu doszło kilka tygodni temu, a zdjęcia trafiły do sieci dopiero w środę. IDF ma obecnie prowadzić w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

Żołnierz przykłada papierosa do ust figury Maryi w południowym Libanie
Żołnierz przykłada papierosa do ust figury Maryi w południowym Libanie
Źródło: Reuters

To kolejny tego typu incydent z udziałem izraelskiego żołnierza w ostatnim czasie. W kwietniu na platformach społecznościowych pojawiły się zdjęcia żołnierza IDF, rozbijającego ciężkim młotem krucyfiks znajdujący się w tej samej libańskiej miejscowości zamieszkanej przez chrześcijan maronitów.

Zniszczenie figury wywołało wówczas falę oburzenia na świecie. Incydent potępiły też władze Izraela, w tym premier Benjamin Netanjahu i dowództwo izraelskiej armii. Szef izraelskiej dyplomacji Gideon Saar nazwał wybryk haniebnym i przeprosił za niego wszystkich, zwłaszcza chrześcijan.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl, "The Jerusalem Post"

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
IzraelLibanKonflikt na Bliskim WschodzieChrześcijańtwo
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Wspaniały początek Polaków. Japończycy zaskoczeni (NA ŻYWO)
Najnowsze
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Potężne gradobicia w kilku województwach. Zdjęcia i nagrania
METEO
Donald Tusk i Giorgia Meloni w Palazzo Chigi w Rzymie
Tusk po spotkaniu z Meloni. Mówi o negocjacjach w sprawie nowego traktatu
Polska
Burza, chmury
Gdzie jest burza? Wyładowania nie ustają
METEO
Donald Trump
Iran może przetrwać do 4 miesięcy. Prognoza wywiadu
BIZNES
Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen
"Przedawkował popularność". Trzeszczy w Konfederacji
Marcin Złotkowski, Sebastian Zakrzewski
W Potoku Służewieckim pojawił się brązowy osad
"Brak deszczu i niski poziom wody w korycie potoku przyspiesza proces"
WARSZAWA
Ognisko wścieklizny wykryto w Białymstoku
Alert RCB. "Trzymaj zwierzęta pod nadzorem"
Białystok
złoto, srebro, metale szlachetne
Co czeka złoto? "Przerwa przed najsilniejszą hossą"
BIZNES
imageTitle
Real Madryt rozpada się na kawałki. Bójka po treningu, piłkarz w szpitalu
EUROSPORT
Operacja "Hellfire". Zatrzymano łącznie 123 osoby i zabezpieczono 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami
Operacja "Hellfire". Ponad stu zatrzymanych
Polska
Protestujący w katedrze
W ramach protestu weszli do katedry i przerwali mszę. Jest prawomocny wyrok
Poznań
Oskarżony Paweł Kozanecki
Adwokat od "trumny na kółkach" zatrzymany
Polska
07 1500 sad adm-0117
"Jesteśmy częścią historii". NSA zdecydował w sprawie małżeństw jednopłciowych
Polska
14 min
pc
"Przyjazd Trumpa do Chin to nie jest dobry znak. On tylko wszystko pogorszy"
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
imageTitle
Znana dokładna godzina pierwszego meczu Świątek w Rzymie
EUROSPORT
Dominik
Wpadł pod pociąg, bo chciał pomóc. Rozmowa z 17-latkiem dziś w "Uwadze!" TVN
Polska
pap_20251216_2C4
Rzeczniczka Trumpa została mamą. "Bóg jest dobry"
Świat
Dym wydobywał się nawet z okien na wyższych piętrach
Pożar na terenie elektrociepłowni Żerań
WARSZAWA
Łódź Polska miasto
Zapraszamy widzów do Łodzi na urodziny TVN24
25 lat TVN24
imageTitle
MKOl wysłał jasny sygnał. Dotyczy białoruskich sportowców
EUROSPORT
Ryś w Kampinoskim Paru Narodowym
To jeden z najbardziej skrytych mieszkańców puszczy. Uchwyciła go fotopułapka
WARSZAWA
imageTitle
Emocje na finiszu etapu Vuelty. Dwie Polki w ścisłej czołówce
EUROSPORT
Wyrok w sprawie śmierci Kamilka. Sala rozpraw Sądu Okręgowego w Częstochowie
"Trudno ubrać w słowa to, co wczoraj się wydarzyło"
Polska
Start Dromadera z Warszawy
"Dromader był dopuszczony do lotów wykonywanych w porze nocnej"
Bartłomiej Plewnia
złotówka shutterstock_1189131880
Wojenne spadki nie powinny zniechęcać do oszczędności emerytalnych
BIZNES
Władimir Putin pozdrawia wojskowych na placu Czerwonym w Moskwie (09.05.2026)
"Postanowił się upokorzyć i poprosić Trumpa o gwarancje bezpieczeństwa"
Tatiana Serwetnyk
W wypadku zginęli 20-latka i 22-latek
Tragedia na drodze. Nie żyją 20-latka i 22-latek
Poznań
AdobeStock_440541631
Takie myślenie odmładza. Badacze z Yale mają dowody
Anna Bielecka
Małe mandarynki trafiły do Ptasiego Azylu
Małe mandarynki w głębokiej studzience. Potrzebowały pomocy
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica