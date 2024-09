Zarzuty dla plażowiczki, która obrzuciła ministra piachem 

Kobieta początkowo zaprzeczała, by rzucała piaskiem w ministra, ale skonfrontowana z dowodami przyznała się, motywując swoje czyny frustracją, którą wzbudził w niej widok ministra na plaży, "kiedy ma ważniejsze rzeczy do roboty w czasie trwającej wojny" - napisał portal Times of Israel.

Okrzyki w stronę ministra

Goldenberg została schwytana w piątek przez policję i zatrzymana na noc w więzieniu. Kobietę przewieziono do niego skutą kajdankami. W sobotę wieczorem sąd miejski w Tel Awiwie zwolnił ją z aresztu, wydając jednocześnie zakaz zbliżania się do Ben Gwira. Podczas posiedzenia przed budynkiem około 300 osób protestowało przeciwko zatrzymaniu niekaranej wcześniej kobiety.

Komentarze mediów

Ben Gwir jest oskarżany miedzy innymi o upolitycznianie podlegającej mu policji czy celowe prowokowanie ludności palestyńskiej, co zagraża bezpieczeństwu państwa. To jasne, że premier Benjamin Netanjahu trzyma Ben Gwira w rządzie tylko po to, by zachować koalicję, i nie dopuszcza go do podejmowania ważniejszych decyzji - dodała gazeta.