Przywódcy ONZ i UE wzywają do zawieszenia broni w Gazie i umożliwienia dostarczenia pomocy humanitarnej

Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell oświadczył w sobotę, że działania izraelskich sił wobec Strefy Gazy są sprzeczne z międzynarodowym prawem humanitarnym. Potępił wszelkie ataki na ludność cywilną, także ataki rakietowe wymierzone w Izrael. "Zginęło zdecydowanie zbyt wielu cywilów, w tym dzieci" - podkreślił. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział w sobotę, że jest zaskoczony eskalacją izraelskich bombardowań w Strefie Gazy i ponowił wezwanie do natychmiastowego zawieszenia broni w celu dostarczenia pomocy humanitarnej do palestyńskiej enklawy.

W kolejnym wpisie podkreślił, że "by umożliwić dostęp pomocy humanitarnej (do Strefy Gazy - red.) pilnie potrzebna jest przerwa w działaniach zbrojnych".

"Gaza jest całkowicie pozbawiona prądu i odizolowana, będąc jednocześnie stale pod ciężkim ostrzałem. UNRWA (Agencja Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie - red.) ostrzega przed rozpaczliwą sytuacją ludności Gazy pozbawionej elektryczności, żywności i wody. Zginęło zdecydowanie zbyt wielu cywilów, w tym dzieci" - napisał Borrell. Zaznaczył, że jest to sprzeczne z międzynarodowym prawem humanitarnym.

Sekretarz generalny ONZ zaskoczony "eskalacją bombardowań"

Głos w sprawie wydarzeń na Bliskim Wschodzie zabrał także sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Portugalczyk wyznał w sobotę, że jest zaskoczony eskalacją izraelskich bombardowań w Strefie Gazy i ponowił wezwanie do natychmiastowego zawieszenia broni w celu dostarczenia pomocy humanitarnej.

Guterres w oświadczeniu wyznał, że "rosnący konsensus w społeczności międzynarodowej" napawał go optymizmem "co do potrzeby przynajmniej humanitarnej przerwy w walkach". "Niestety zamiast tego zaskoczyła mnie bezprecedensowa eskalacja bombardowań i ich niszczycielskie skutki, utrudniające osiągnięcie wspomnianych celów humanitarnych" – stwierdził sekretarz generalny ONZ.