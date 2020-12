Niemiecki okręt wzmocni izraelską flotę. Trzy kolejne korwety rakietowe w przyszłym roku

Do Izraela dotarł pierwszy z czterech zaawansowanych technologicznie okrętów wojennych. Wyprodukowana w Niemczech korweta może być ochroną izraelskich platform wiertniczych usytuowanych na Morzu Śródziemnym w związku ze wzrostem napięć z Teheranem.

Pierwsza korweta rakietowa typu Saar-6 przybiła do portu w Hajfie, a trzy kolejne mają zostać dostarczone przez Niemcy w przyszłym roku. Flota izraelskich okrętów rakietowych zwiększy się do 15 – mają służyć na misjach na Morzu Czerwonym i Zatoce Perskiej. Izrael również chce wykorzystywać je do ochrony platform wiertniczych znajdujących się niedaleko Libanu.