Kobiecy pododdział wywiadu skierowany do Libanu

Kilka tygodni temu do południowego Libanu skierowano kobiecy pododdział wywiadu wojskowego - pisze "Jerusalem Post". Dziennik wskazuje, że to pierwszy przypadek w historii, gdy izraelskie żołnierki biorą udział w operacjach bojowych na terenie Libanu.

Kilka tygodni temu do południowego Libanu skierowano kobiecy pododdział wywiadu wojskowego. Jego zadaniem jest zbieranie informacji wywiadowczych, identyfikowanie terrorystów, tworzenie listy celów i nakierowywanie na nie ognia jednostek lądowych i powietrznych.

Izrael prowadzi operację lądową w Libanie

Cywile ofiarami ataków, wielu uciekło z domów

Wskutek izraelskiej kampanii z domów uciekło ok. 1,2 mln mieszkańców Libanu, 200-300 tys. z nich opuściło kraj, reszta stała się uchodźcami wewnętrznymi. Przez ponad rok ostrzałów po stronie izraelskiej zginęło ok. 100 osób, a zagrożenie wymusiło ewakuację ok. 60 tys. mieszkańców północy kraju.