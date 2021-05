Redaktor naczelny TVN24 BiS odniósł się w rozmowie w TVN24 do sytuacji na Bliskim Wschodzie i do gwałtownego wzrostu napięcia w konflikcie izraelsko-palestyńskim.

- Największymi przegranymi tej patowej od kilkunastu lat sytuacji jest ludność palestyńska w Gazie - dodał. - Ani o centymetr takie akcje i prowokacje nie przybliżają ani powstania państwa palestyńskiego, ani polepszenia doli ludności palestyńskiej, czy to w Strefie Gazy, czy na Zachodnim Brzegu Jordanu, czy gdziekolwiek indziej, gdzie mieszkają - wskazywał.

- W imię czego te organizacje biorą własną ludność jako zakładników, prowokując Izrael do tych odwetów? W imię czego ludność Gazy (...) jest wzięta jako "żywe tarcze" tego absurdalnego z punktu widzenia Europy konfliktu? - zastanawiał się publicysta, redaktor naczelny TVN24 BiS.

- I Hamasowi, i Dżihadowi, i protektorom tych organizacji chodzi o to, żeby dokonywać destrukcji państwa żydowskiego. To całkowicie odsuwa powstanie państwa palestyńskiego - podkreślił Jacek Stawiski.

Jacek Stawiski o możliwym scenariuszu rozwoju konfliktu

Jacek Stawiski odnosząc się do wspólnego wystąpienia premiera Benjamina Netanjahu i ministra obrony Beniego Ganca stwierdził, że "w sytuacji zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego polityka w Izraelu od kilkudziesięciu lat schodzi na bok". - Ten pokaz jedności rządu najważniejszych ministrów, którzy na co dzień są rywalami, pokazuje, że Izrael jest zdeterminowany kontynuować tę operację paraliżowania i eliminacji przynajmniej części kierownictwa politycznego i militarnego terrorystycznych organizacji Hamas i Dżihad - wskazywał Stawiski.

Jak mówił, "w takiej sytuacji, kiedy dochodzi do konfliktu spowodowanego napięciem między Hamasem a Izraelem (...), jest taki okres 2-5 dni, kiedy Izrael zastrzega sobie prawo do bardzo ostrej retorsji, bardzo ostrej reakcji na ostrzał swojego terytorium, na straty wśród ludności cywilnej, wiedząc, że prędzej czy później Ameryka, Narody Zjednoczone, a także kraje arabskie (...) mogą doprowadzić do uspokojenia sytuacji". - Być może teraz będzie podobnie - powiedział.