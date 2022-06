Iron Beam. Nowa laserowa obrona powietrzna Izraela. Naftali Bennett: to przełom dla całego świata

Już wkrótce do kompleksowego, antyrakietowego parasola ochronnego Izraela dołączy przełomowy system laserowy znany jako Iron Beam. - Wróg będzie inwestować dziesiątki tysięcy dolarów, a my wydamy tylko dwa dolary za prąd - powiedział premier Izraela Naftali Bennett. Tyle bowiem kosztuje jeden impuls. Nowy system będzie używany razem z Żelazną Kopułą do przechwytywania zagrożeń z powietrza.

Dodał też, że do tej pory przechwycenie jednego wrogiego pocisku kosztowało dziesiątki tysięcy dolarów za sztukę. Dzięki systemowi laserowemu "wróg zainwestuje dziesiątki tysięcy dolarów, a my zainwestujemy tylko dwa dolary za prąd" - zacytował izraelskiego premiera "Jerusalem Post".

Iron Beam - laserowy system antyrakietowy

Kompleksowy parasol ochronny Izraela, chroniący przed atakami rakietowymi, obejmuje konstrukcję znaną jako Żelazna Kopuła, przeznaczoną do zestrzeliwania rakiet krótkiego zasięgu, system Strzała (Strzała-2 i Strzała-3), który przechwytuje rakiety balistyczne poza atmosferą ziemską, oraz system obrony przeciwrakietowej Proca Dawida, przeznaczony do przechwytywania taktycznych rakiet balistycznych, rakiet średniego i dalekiego zasięgu oraz pocisków wystrzeliwanych na odległość od 40 do 300 kilometrów. Systemy te są jednak drogie, a system laserowy kosztuje zaledwie kilka dolarów za impuls. Będzie on używany razem z Żelazną Kopułą do przechwytywania zagrożeń z powietrza - podsumował dziennik.