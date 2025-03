Netanjahu wybiera się do Orbana

Agencja Reuters podała, powołując się na biuro izraelskiego premiera, że Benjamin Netanjahu ma wylecieć do Węgier w środę. Jego powrót do kraju jest zaplanowany na niedzielę. W czasie wizyty Netanjahu ma odbyć rozmowy z premierem Węgier Viktorem Orbanem i innymi urzędnikami wysokiego szczebla w Budapeszcie.

Zaproszenie od Orbana

Reuters przypomniał, że Orban zaprosił Netanjahu do złożenia wizyty w jego kraju w listopadzie zeszłego roku, utrzymując, że nakaz trybunału w sprawie aresztowania "nie zostanie wykonany".

Węgry są członkiem MTK, jednak Statut Rzymski ustanawiający sąd nie został w tym kraju ogłoszony, gdyż uznano go za niekonstytucyjny. Władze w Budapeszcie oświadczyły w przeszłości, że w przypadku przybycia na Węgry ściganych przez MTK przywódcy Rosji Władimira Putina czy Netanjahu, nie zostaną oni aresztowani.

Naciski na poparcie w sprawie Strefy Gazy

Według dziennika "Times of Israel" Netanjahu wykorzysta swoją wizytę na Węgrzech, aby naciskać na poparcie Węgier dla planu prezydenta USA Trumpa dotyczącego Strefy Gazy.

"Netanjahu próbuje zbudować koalicję składającą się z jak największej liczby krajów popierających ten pomysł" - mówił rozmówca "Times of Israel".

W lutym tego roku Trump po rozmowie z Netanjahu oznajmił, że USA "przejmą kontrolę nad Strefą Gazy". Zapowiedział, że Ameryka zrówna ten teren z ziemią i stworzy tam "nieograniczoną liczbę miejsc pracy". Pytany, czy wyśle do Gazy amerykańskich żołnierzy, Trump odparł, że "zrobi to, co konieczne".