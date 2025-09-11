Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Netanjahu wzywa Katar. "Mamy 11 września, pamiętamy o 7 października"

Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Doha w Katarze. Budynek zniszczony po ataku izraelskich sił na przywódców Hamasu
Źródło: Reuters
Premier Izraela wezwał Katar do wydania przywódców palestyńskiego Hamasu lub postawienia ich przed sądem. Benjamin Netanjahu zagroził, że jeżeli władze w Dosze tego nie zrobią, uczyni to Izrael. Na apele szefa rządu odpowiedział katarski resort dyplomacji.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu porównał działania jego kraju do wymierzonej w terrorystów operacji USA po zamachach 11 września 2001 roku, których rocznica przypada w czwartek.

- Mamy 11 września, pamiętamy o 7 października. Tego dnia islamistyczni terroryści dokonali największego okrucieństwa wobec Żydów od czasu Holokaustu - powiedział izraelski premier w przemówieniu ogłoszonym w mediach społecznościowych w czwartek wieczorem.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Źródło: Ronen Zvulun/PAP/EPA

Netanjahu zapowiedział, że Izrael robi dokładnie to samo, co USA, które zaatakowały terrorystów z Al-Kaidy w Afganistanie i zabiły Osamę bin Ladena w Pakistanie.

Premier Izraela wezwał Katar do wydania przywódców palestyńskiego Hamasu lub postawienia ich przed sądem. Zagroził, że w przeciwnym wypadku uczyni to Izrael.

Katar odpowiada na "lekkomyślne i nieodpowiedzialne" działania Izraela

Katarskie ministerstwo spraw zagranicznych w oświadczeniu potępiło "wyraźne groźby Netanjahu dotyczące przyszłych naruszeń suwerenności państwowej".

"Netanjahu jest w pełni świadomy, że goszczenie biura Hamasu odbyło się w ramach mediacji Kataru, o którą wnioskowały Stany Zjednoczone i Izrael" - dodano.

Przywódcy Hamasu przeżyli, ale zginął syn jednego z nich
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przywódcy Hamasu przeżyli, ale zginął syn jednego z nich

Resort katarskiej dyplomacji podkreślił, że "negocjacje zawsze odbywały się w sposób oficjalny i przejrzysty, przy wsparciu międzynarodowym i w obecności delegacji USA i Izraela".

"Insynuacje Netanjahu, że Katar potajemnie udzielił schronienia delegacji Hamasu to desperacka próba usprawiedliwienia zbrodni potępionej przez cały świat" – dodano. Ministerstwo zapowiedziało, że będzie dążyć do pociągnięcia Netanjahu do odpowiedzialności i do "położenia kresu jego lekkomyślnym i nieodpowiedzialnym działaniom".

Atak Izraela na liderów Hamasu w Katarze

Kierownictwo polityczne Hamasu od lat rezyduje w Katarze. Izrael ogłosił, że wtorkowy atak był wymierzony w chroniących się tam liderów tej organizacji.

Hamas i media przekazały, że w nalocie zginęło pięć osób, ale nie było wśród nich przywódców grupy. Izraelscy urzędnicy cytowani w mediach w czwartek przyznawali, że atak prawdopodobnie nie przyniósł "pożądanego rezultatu" i nie udało się w nim zabić liderów Hamasu.

Zniszczony budynek w Dosze. Izrael miał w stolicy Kataru zaatakować przywódców Hamasu
Zniszczony budynek w Dosze. Izrael miał w stolicy Kataru zaatakować przywódców Hamasu
Źródło: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / Forum

Katar zareagował ostrą krytyką Izraela. Premier Mohammed bin Abdulrahman as-Sani już we wtorek oświadczył, że jego państwo zareaguje na izraelski atak, nazywając go rażącym złamaniem zasad i prawa międzynarodowego i przełomowym momentem dla Bliskiego Wschodu.

Premier Sani oskarżył też Izrael o "sianie chaosu" w regionie. W środowym wywiadzie dla CNN zapowiedział zwołanie regionalnego szczytu w sprawie izraelskiego nalotu i ogłosił, że Katar dokona "całościowej" oceny swoich działań w regionie, w tym swojej roli mediatora w negocjacjach o rozejmie w Strefie Gazy.

Katar formalnie nie utrzymuje relacji dyplomatycznych z Izraelem, ale odgrywa ważną rolę w regionie, między innymi dzięki bliskiemu sojuszowi z USA.

Hamas przekazał, że izraelski atak na Dohę był wymierzony w budynek, w którym jego przywódcy omawiali najnowszą amerykańską propozycję rozejmu.

W Strefie Gazy nie ustają walki. Izrael kontynuuje ofensywę na miasto Gaza. Według przytoczonych przez agencję Reutera źródeł medycznych, w izraelskich atakach na Strefę Gazy w czwartek zginęło co najmniej 30 osób.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Ronen Zvulun/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
IzraelKatarHamas
Czytaj także:
System RedLight na przejeździe w Rembertowie
RedLight nie wybacza. Jedno skrzyżowanie, kilkanaście tysięcy mandatów
WARSZAWA
Deszczowa chmura nad morzem
Burze, intensywne opady deszczu, silny wiatr. Niebezpieczna pogoda
METEO
Donald Tusk
Tusk o dezinformacji. "Głupota i poglądy nie powinny być traktowane jako okoliczność łagodząca"
Polska
imageTitle
Wraca Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Transmisje w Eurosporcie 1, HBO Max i Playerze
EUROSPORT
imageTitle
Wielokrotny mistrz Polski się wycofał
EUROSPORT
Most Poniatowskiego
Policja zamknęła most Poniatowskiego
WARSZAWA
imageTitle
Popchnął wolontariusza podczas kontroli. Problemy legendy
EUROSPORT
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Ceny mieszkań od deweloperów. Od czwartku duże zmiany
BIZNES
Meksyk cysterna
Eksplozja cysterny z gazem. Ofiary i kilkadziesiąt rannych
Świat
Interwencja służb bezpieczeństwa po zamachu na Charliego Kirka
Trwa obława po zastrzeleniu aktywisty. Dwie osoby zwolnione z aresztu
Świat
Charlie Kirk zginął podczas wystąpienia
Zamach na prawicowego aktywistę, skradziony samochód premiera, rozmowa Trumpa z Nawrockim
PODSUMOWANIE
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co warto wiedzieć
Polska
Deszcz
Deszcz, do 23 stopni i niekorzystny biomet
METEO
Samochodowe przejście graniczne z Białorusią w Terespolu
Zamknięta granica z Białorusią. Rozporządzenie opublikowane
Polska
Charlie Kirk
Zamach na znanego stronnika Trumpa. Charlie Kirk nie żyje
Świat
Emmanuel Macron i Donald Trump w Waszyngtonie
"Fantastyczna rozmowa" Macrona z Trumpem. Między innymi o Polsce
Świat
Magnus von Horn pokieruje pracami jury Konkursu Głównego 50 FPFF w Gdyni
Zbliża się święto polskiego kina. To oni zdecydują o zwycięzcach
Kultura i styl
imageTitle
Donczić czarował, ale to za mało. Niemcy zagrają o finał
EUROSPORT
Prezydent Polski Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu
O czym Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Informacje "Faktów" TVN
Polska
Defilada podczas Święta Wojska Polskiego
Pierwszy żołnierz RP wraca do słów sprzed roku. "Wcale nie mam satysfakcji"
Polska
imageTitle
Ochrona na poziomie szczytu NATO. Czwartkowy etap Vuelty skrócony
EUROSPORT
Premier Donald Tusk podczas spotkania z mediami, po wizycie w zakładzie produkcyjnym morskich wież wiatrowych Baltic Towers, 23 czerwca
Skradziony samochód Tusków odnaleziony
Polska
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Utrudnienia na pierwszej linii metra. Sześć stacji wyłączonych z ruchu
WARSZAWA
Wyłudził dwa miliony VAT (zdjęcie ilustracyjne)
Państwowy dług publiczny w górę. Bilionowe braki
BIZNES
AdobeStock_176984252
Drzewa gubią liście wcześniej niż zwykle. "To efekt zmian klimatu"
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
Dlaczego akurat teraz? Szef MON: korelacja jest ewidentna
Polska
Julia Szeremeta
Była na deskach, ma medal mistrzostw świata. Nerwy w walce Szeremety
EUROSPORT
Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń w woj. lubelskim
Drony nad Polską. Ostatni dzwonek, by popracować nad komunikacją
Sebastian Klauziński
Wiesław Kukuła
Generał Kukuła: Białorusini nas uprzedzili. To było pomocne
Polska
FPF
"Ten dzień jest przełomem". Siemoniak: koniec złudzeń co do Putina
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica