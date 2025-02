Ultimatum Netanjahu. "Będzie to oznaczało zerwanie zawieszenia broni"

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział we wtorek, że jeżeli w sobotę nie dojdzie do uwolnienia zakładników przez Hamas, będzie to równoznaczne z zerwaniem rozejmu, a "izraelskie siły zbrojne wznowią intensywne walki". Podobne ultimatum wystosował wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.