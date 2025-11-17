Logo strona główna
Świat

Iskandery uderzyły w centrum miasta w Ukrainie. Są ofiary

Bałaklija, atak
Charków po rosyjskim ataku (17.11.2025)
Źródło: Reuters
Trzy osoby zginęły, a co najmniej 13, w tym czworo dzieci, zostało rannych w wyniku ataku rakietowego sił rosyjskich na miasto Bałaklija w obwodzie charkowskim. Rosjanie uderzyli rakietami Iskander w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) poinformowała w poniedziałek rano, że Rosjanie przypuścili atak na centrum 26-tysięcznego miasta Bałaklija w obwodzie charkowskim.

"Zginęły trzy osoby, a 13 zostało rannych, w tym czworo dzieci" - przekazała służba. Poinformowała, że w wyniku ataku rakietowego wybuchły trzy pożary na łącznej powierzchni 60 metrów kwadratowych. Płonęły m.in. mieszkania w wielopiętrowym budynku oraz samochody osobowe.

Trafiony wieżowiec w mieście Bałaklija
Trafiony wieżowiec w mieście Bałaklija
Źródło: Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych

Ofiarami śmiertelnymi są mężczyźni. Jeden z nich zginął na miejscu, dwóch zmarło w szpitalu.

Według przedstawicieli władz lokalnych Rosjanie użyli do ataku na Bałakliję dwóch rakiet Iskander.

Trafiony wieżowiec w mieście Bałaklija
Trafiony wieżowiec w mieście Bałaklija
Źródło: Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych

Ataki na inne cele w Ukrainie

Celem sił rosyjskich były także inne miejscowości w Ukrainie.

Największa ukraińska prywatna firma energetyczna - DTEK - poinformowała, że armia rosyjska ponownie zaatakowała jeden z obiektów tego przedsiębiorstwa, znajdujący się w obwodzie odeskim na południu kraju.

"Cztery tysiące rodzin udało się podłączyć zgodnie z planami awaryjnymi. Kolejnych 32,5 tys. pozostaje tymczasowo bez prądu. Nasi energetycy rozpoczną prace naprawcze natychmiast po uzyskaniu zgody od wojska i służb ratunkowych" - przekazała firma.

"Nikczemy ostrzał". Zełenski o tym, co wydarzyło się w Kijowie
"Nikczemy ostrzał". Zełenski o tym, co wydarzyło się w Kijowie

DSNS poinformowała, że rosyjskie wojska zaatakowały region za pomocą bezzałogowych statków powietrznych. Jedna osoba została ranna. W wyniku uderzeń wybuchły pożary w obiektach infrastruktury energetycznej i portowej.

Ukraiński resort energetyki poinformował, że siły rosyjskie zaatakowały infrastrukturę energetyczną także w innych obwodach: charkowskim, sumskim, czernihowskim i donieckim.

Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: PAP, Suspilne, Ukraińska Prawda

Źródło zdjęcia głównego: Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych

