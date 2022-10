Wybuch zniszczył stację benzynową i pobliski budynek, wielu rannych

Wielu rannych po wybuchu na stacji paliw

Mimo że do wybuchu doszło po godz. 15 miejscowego czasu, do wieczora wciąż nie wiadomo było, ile osób odniosło obrażenia i jak są one poważne. Szpital Uniwersytecki w Letterkenny, do którego przewożono rannych, poinformował jedynie o dużej liczbie rannych wymagających natychmiastowej pomocy i wezwał, by inne osoby nie zgłaszały się do tamtejszego oddziału ratunkowego, o ile nie jest to absolutnie konieczne.