Kontrowersyjny pomnik Elżbiety II

"The Guardian" przytoczył w środę wypowiedzi krytyków pomnika, podając, że jego odsłonięcie wywołało "drwiny i oburzenie". Jeden z nich ocenił, że posąg Elżbiety II "bardziej przypomina panią Doubtfire", postać wykreowaną przez Robina Williamsa w filmie o tym samym tytule. - To obraza pamięci jej królewskiej mości, zupełnie jej nie przypomina - wskazała inna osoba cytowana przez brytyjski dziennik.

- Musimy być szczerzy, nie przypomina królowej w żadnym kształcie ani formie - oceniła posąg w rozmowie z BBC Vera McWilliam, radna miejska z Antrim. Brytyjski publiczny nadawca zacytował również mieszkańca miasta, który stwierdził, że pomnik powinien zostać usunięty z przestrzeni publicznej. - Nie służy pamięci jej królewskiej mości, więc zdecydowanie bym go usunął - podkreślił mężczyzna. "Ojej, co za wstyd. Jestem pewien, że nasza urocza królowa nie chciałaby zostać uchwycona w kaloszach na całą wieczność" - to już komentarz zamieszczony na koncie rady miejskiej w Antrim na Facebooku.