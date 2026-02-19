Logo strona główna
Świat

Oto jaką potęgę Amerykanie zgromadzili wokół Iranu

USS Lincoln na Morzu Arabskim
USS Lincoln na Morzu Arabskim
Źródło: PETTY OFFICER 1ST CLASS JESSE MONFORD/US NAVY
Już kilkaset okrętów i samolotów zgromadziły w pobliżu Iranu Stany Zjednoczone. To największe amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie od dekad. Oto jaka potęga stanęła naprzeciw reżimu ajatollahów.
Stany Zjednoczone koncentrują na Bliskim Wschodzie "największe siły powietrzne od 2003 roku", czyli inwazji na Irak - zauważa dziennik "Wall Street Journal". Amerykańskie wojska niczym szerokie kleszcze zamykają Iran od zachodu i południa. Nieoficjalne mają osiągnąć stan gotowości do działania już w sobotę.

Amerykanie wysłali łącznie już około 20 dużych okrętów i kilkaset samolotów - to potęga większa od sił zbrojnych większości innych państw. Cele, jakie mają zrealizować, pozostają jednak niejasne - zauważa dziennik "New York Times". Oto, jakie siły i gdzie USA zgromadziły w rejonie Iranu.

"Trump nie podjął ostatecznej decyzji", ale wojsko ma być gotowe w sobotę

"Trump nie podjął ostatecznej decyzji", ale wojsko ma być gotowe w sobotę

Apel Tuska do Polaków. "Natychmiast opuścić"

Apel Tuska do Polaków. "Natychmiast opuścić"

Polska
Sebastian Zakrzewski
Sebastian Zakrzewski
Dziennikarz tvn24.pl
