Oto jaką potęgę Amerykanie zgromadzili wokół Iranu

USS Lincoln na Morzu Arabskim Źródło: PETTY OFFICER 1ST CLASS JESSE MONFORD/US NAVY

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Stany Zjednoczone koncentrują na Bliskim Wschodzie "największe siły powietrzne od 2003 roku", czyli inwazji na Irak - zauważa dziennik "Wall Street Journal". Amerykańskie wojska niczym szerokie kleszcze zamykają Iran od zachodu i południa. Nieoficjalne mają osiągnąć stan gotowości do działania już w sobotę.

Amerykanie wysłali łącznie już około 20 dużych okrętów i kilkaset samolotów - to potęga większa od sił zbrojnych większości innych państw. Cele, jakie mają zrealizować, pozostają jednak niejasne - zauważa dziennik "New York Times". Oto, jakie siły i gdzie USA zgromadziły w rejonie Iranu.