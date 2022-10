Para influencerów zniknęła cztery miesiące temu w Iranie. Ministerstwo przekazało właśnie dobre informacje

Topher Richwhite i Bridget Thackwray to para influencerów z Nowej Zelandii. Od kilku lat podróżują po świecie samochodem, a ich relacje z trasy, które publikują w mediach społecznościowych pod nazwą Expedition Earth, śledzą setki tysięcy osób. Ostatni post, ze zdjęciami z Turcji , udostępnili na Instagramie 5 lipca. Następnym przystankiem na ich trasie miał być Iran, jednak Richwhite i Thackwray zniknęli, co wzbudziło obawy o ich bezpieczeństwo. Szczególnie, że w kraju wybuchły właśnie niepokoje społeczne po śmierci Mahsy Amini, 22-latki, która zapadła w śpiączkę po zatrzymaniu przez irańską policję religijną

Premier Nowej Zelandii: para opuściła Iran

Również w środę rząd Nowej Zelandii zaktualizował listę ostrzeżeń dotyczących podróży do Iranu i wezwał obywateli, którzy obecnie tam przebywają, do wyjazdu. Agencja Reutera przekazała, że do listy dołączono oświadczenie adresowane do przedstawicieli Iranu: "Nowa Zelandia nadal wzywa do powściągliwości w reagowaniu na demonstracje oraz do większej ochrony praw kobiet i wolności słowa".