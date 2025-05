Iran: jesteśmy gotowi do kompromisu z Trumpem

Trump przestrzega Iran przed planami pozyskania broni jądrowej Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Rozmowy USA z Iranem na temat irańskiego programu nuklearnego trwają w Rzymie.

W 2015 roku światowe mocarstwa osiągnęły już porozumienie z Iranem, zostało ono jednak zerwane przez Donalda Trumpa.

Zachód oskarża Iran o potajemne rozwijanie zdolności potrzebnych do produkcji broni nuklearnej. Teheran temu zaprzecza.

Stacja CNN z rzecznikiem irańskiego MSZ rozmawiała w poniedziałek w Teheranie. - Jeśli intencją jest upewnienie się, że irański program nuklearny nie zostanie zmilitaryzowany, myślę, że jest to coś, co możemy zrobić - stwierdził Esmail Baghaei. Dopytywany, w jaki sposób można osiągnąć kompromis w rozmowach amerykańsko-irańskich, Baghaei odparł: "Na tak wiele sposobów", nie precyzując swojej odpowiedzi.

Rzecznik irańskiego MSZ dodał zarazem, że prawo Iranu do energii nuklearnej musi być chronione, powtarzając tym samym wielokrotnie wyrażane w ostatnich tygodniach stanowisko Teheranu. - Jeśli intencją (USA - red.) jest pozbawienie Irańczyków ich prawa do pokojowej energii nuklearnej, myślę, że byłoby to bardzo problematyczne w takim stopniu, że zagroziłoby całemu procesowi - stwierdził.

Tego samego dnia Baghaei wypowiadał się także na konferencji prasowej, na której oznajmił, że Iran nie zgodzi się na tymczasowe zawieszenie wzbogacania uranu w celu zawarcia porozumienia nuklearnego ze Stanami Zjednoczonymi. - Wzbogacanie stanowi nieodłączną część pokojowego programu energetyki nuklearnej oraz przemysłu nuklearnego Iranu i absolutnie musi być utrzymane - powiedział, cytowany przez portal Mehrnews.

Dodał, że nie ustalono jeszcze terminu i miejsca następnej rundy pośrednich negocjacji Iranu ze Stanami Zjednoczonymi. Piąta runda rozmów USA-Iran na temat programu nuklearnego Teheranu, która odbyła się w piątek w Rzymie, zakończyła się "pewnym, ale nierozstrzygającym postępem" - oznajmił tymczasem minister spraw zagranicznych Omanu Badr al-Busaidi, będący mediatorem w rokowaniach.

Władze Stanów Zjednoczonych powtórzyły w ostatnich dniach swoje żądanie, by irański program nuklearny został objęty całkowitym zakazem wzbogacania uranu. Waszyngton argumentuje, że mając taką możliwość, Teheran będzie dążył do stworzenia broni jądrowej. Zachód oskarża Iran o potajemne rozwijanie zdolności koniecznych do produkcji broni nuklearnej. Teheran zaprzecza, przekonując, że jego program jądrowy ma wyłącznie cywilny charakter.

Prezydent Donald Trump w czasie swojej pierwszej kadencji prezydenckiej, w 2018 r., wycofał USA z porozumienia z 2015 r. między Iranem a światowymi mocarstwami, uznając, że jest zbyt łagodne wobec Iranu. Od tego czasu Waszyngton nasilił sankcje wobec Teheranu, który również odszedł od porozumienia, przekraczając wyznaczony na 3,67 proc. limit wzbogacania uranu.

W efekcie Iran w ostatnim czasie znacznie zwiększył zapasy uranu o czystości 60 proc., który może być stosunkowo szybko wzbogacony do poziomu 90 proc., umożliwiającego wyprodukowanie broni atomowej.