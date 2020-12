"Zbrodnia irańskiego wymiaru sprawiedliwości". Powieszono dysydenta, dziennikarza Ruhollaha Zama 

W nocy z piątku na sobotę stracony został Ruhollah Zam, irański dziennikarz i dysydent - podała półoficjalna irańska agencja informacyjna Nour. Zam był oskarżony o podżeganie do przemocy podczas antyrządowych protestów w 2017 roku, szpiegostwo i próby obalenia rządu Iranu.

Irański sąd najwyższy we wtorek utrzymał w mocy wyrok śmierci na Ruhollaha Zama, który został zatrzymany w 2019 roku po tym, jak Irańska Gwardia Rewolucyjna zwabiła go do Iranu. Wcześniej Zam przez kilka lat przebywał na uchodźstwie w Paryżu. Stracony został w nocy z piątku na sobotę przez powieszenie - poinformowała półoficjalna irańska agencja informacyjna Nour.