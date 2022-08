Iraccy protestujący z karabinami i granatnikami, obok tłum ze smartfonami. Nagranie

Zamieszki w stolicy Iraku

Setki jego zwolenników przypuściły atak na Pałac Republikański w Bagdadzie. Premier Iraku Mustafa al-Kazimi odłożył posiedzenie rządu, gdy demonstranci wtargnęli do jego siedziby. Iracka armia ogłosiła godzinę policyjną w całym kraju, w starciach zginęło co najmniej 20 osób.

As-Sadr zdobył najwięcej mandatów w październikowych wyborach, jednak nie zdołał utworzyć rządu większościowego, co doprowadziło do jednego z najpoważniejszych od lat kryzysów politycznych w Iraku. W zeszłym miesiącu zwolennicy duchownego wdarli się do budynku parlamentu, a ich lider zażądał przeprowadzenia wcześniejszych wyborów.