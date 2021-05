WhatsApp pozywa rząd Indii za "masową inwigilację"

Niektóre rządy usiłują zmusić firmy technologiczne do identyfikowania osób, które wysłały konkretną wiadomość przez komunikator. Nazywa się to 'namierzalnością'. WhatsApp stawia sobie za cel zrobić wszystko, aby ochronić prywatne wiadomości użytkowników, dlatego też dołączamy do tych, którzy sprzeciwiają się 'namierzalności'

W środę WhatsApp złożył pozew w sądzie w Delhi przeciwko indyjskim władzom twierdząc, że nowe przepisy są niezgodne z indyjską konstytucją i naruszają prawo obywateli do ochrony prywatności. "Niektóre rządy usiłują zmusić firmy technologiczne do identyfikowania osób, które wysłały konkretną wiadomość przez komunikator. Nazywa się to 'namierzalnością'. WhatsApp stawia sobie za cel zrobić wszystko, aby ochronić prywatne wiadomości użytkowników, dlatego też dołączamy do tych, którzy sprzeciwiają się 'namierzalności'" - podał WhatsApp w oświadczeniu opublikowanym online.