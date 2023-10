W Indiach wykoleił się pociąg pasażerski. Są ofiary

W stanie Andhra Pradesh w Indiach wykoleił się pociąg pasażerski - przekazała agencja ANI. Rząd tego stanu przekazał, że zginęło co najmniej dziesięć osób.

Agencja ANI podała, że pociąg jadący do miasta Rayagada z miasta Visakhapatnam wypadł z torów w dystrykcie Vizianagaram. Początkowo telewizja NDTV informowała, że w wyniku tego zdarzenia zginęły trzy osoby, jednak później rząd stanu Andhra Pradesh przekazał, że liczba ofiar wzrosła do co najmniej dziesięciu osób.