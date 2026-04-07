Świat

Najludniejszy kraj świata rozpoczął liczenie populacji. Jak to zrobią

Nowe Delhi, Indie
Populacja Indii
Źródło: Reuters Archive
W Indiach rozpoczął się pierwszy od 16 lat proces liczenia ludności. Powstający w najludniejszym kraju świata spis ma nie tylko ustalić dokładną wielkość populacji, ale także zobrazować warunki społeczno-ekonomiczne, w jakich żyją obywatele. Każdy mieszkaniec kraju ma usłyszeć 33 pytania.

Przez najbliższy rok ponad trzy miliony urzędników zaangażowanych będzie w proces liczenia obywateli w Indiach. Mają oni dojechać do każdej z niemal 640 tys. wiosek i każdego z 10 tys. miasteczek oraz podejść pod każde drzwi, by zliczyć wszystkich mieszkańców kraju oraz zebrać społeczno-ekonomiczne informacje na ich temat, podaje CNN.

Szacuje się, że Indie są najludniejszym krajem świata z populacją na poziomie 1,4 mld ludzi, dzięki czemu według ONZ w 2023 roku wyprzedziły pod tym względem Chiny. Rozpoczęty 1 kwietnia proces liczenia ludności jest pierwszym od 16 lat - ostatni oficjalny spis sporządzony był w 2011 roku.

Najludniejszy kraj świata chce zwiększyć dzietność
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Najludniejszy kraj świata chce zwiększyć dzietność

33 pytania do każdego z mieszkańców

Liczenie będzie podzielone na dwa etapy i obejmie terytorium całego kraju. W pierwszej kolejności urzędnicy będą gromadzić informacje o sytuacji gospodarstw domowych, ich wyposażeniu oraz wszystkich posiadanych przez nie aktywów. CNN podaje, że w tym etapie każdy z mieszkańców usłyszy po 33 pytania. Będą dotyczyły m.in. dostępu do internetu, telewizji, telefonu, radia, posiadania samochodu, ale także dostępu do czystej wody pitnej czy urządzeń sanitarnych. BBC dodaje, że urzędnicy będą też pytać obywateli np. o to, z czego jest wykonany ich dach, jakie zboże uprawiają albo ile par małżeńskich mieszka pod ich dachem.

W drugim etapie zebrane zostaną dane dotyczące demografii, wynagrodzeń, wykształcenia, migracji i dzietności. Etap ten zaplanowano na luty 2027 roku. Po raz pierwszy od niemal stu lat (1931 roku) w spisie ludności uwzględniona będzie przynależność kastowa, co wywołało kontrowersje w debacie publicznej. Po raz pierwszy w historii wszystkie zebrane dane będą przesyłane elektronicznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

W poprzednim spisie z 2011 roku doliczono się nieco ponad 1,2 mld ludzi. Nowy spis miał powstać już kilka lat temu, ale wystąpiły opóźnienia z powodu pandemii i innych przeszkód administracyjnych. Przez te ostatnie lata dużej zmianie uległa struktura demograficzna kraju - szacuje się, że obecnie ponad 40 proc. mieszkańców ma mniej niż 25 lat, a 70 proc. jest w wieku produkcyjnym. Oznacza to, że Indie są jednym z najmłodszych państw świata.

Indie chcą dogonić USA i Chiny w AI. Yotta i Nvidia łączą siły
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Indie chcą dogonić USA i Chiny w AI. Yotta i Nvidia łączą siły

Źródło: CNN, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Ravi_Sharma1030/Shutterstock

Paulina Borowska
Czytaj także:
J.D. Vance
Telefon do Trumpa z wiecu Orbana
Świat
Jarosław Kaczyński, Karol Nawrocki
Doniesienia o Orbanie. Tusk do Nawrockiego i Kaczyńskiego: w tym też go poprzecie?
Polska
imageTitle
Baranowski postawił kropkę nad i. Poprzeczka idzie w górę
EUROSPORT
Protesty przeciwko operacji USA w Iranie
Media: Iran zerwał bezpośrednie kontakty z USA. Co z negocjacjami?
Świat
pan
Jeden z najgroźniejszych włoskich przestępców zatrzymany w luksusowej willi
Świat
Złamana wierzba w Parku Moczydło
Połamane drzewa w parkach. Apel do mieszkańców
WARSZAWA
pap_20251224_1GI
Co się dzieje w Zondacrypto? Ekspert: kumulacja sygnałów ostrzegawczych
Jan Kunert, Piotr Szostak
W akcji uczestniczy 39 zastępów
Wybuchła butla z gazem, kolejne w ogniu
Kujawsko-Pomorskie
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Opady śniegu w prognozach. Wrócić mogą też inne zimowe zagrożenia
METEO
imageTitle
Cztery zespoły krok od finału Pucharu Polski
EUROSPORT
giełda
Szef wielkiego banku ostrzega. Tak wojna z Iranem może uderzyć w gospodarkę
BIZNES
Policjanci zatrzymali podejrzaną o podpalenie włosów
"Poczułam okropny smród spalenizny". Zatrzymali podejrzaną o podpalenie włosów
WARSZAWA
Wypadek TGV
Zderzenie z pociągiem we Francji. Ciężarówką kierował Polak
Świat
shutterstock_1957402561
Są już wszędzie, nawet w jedzeniu. Polscy naukowcy: przegrywamy wyścig z tymi bakteriami
Zdrowie
Przebiśniegi, kwiaty, deszcz, wiosna
Wyż będzie się rozpychał coraz bardziej. Czy zrobi się cieplej?
METEO
Niewydolność żylna miednicy i endometrioza powodują niemal identyczne objawy
Objawy jak endometrioza, ale to choroba dużo mniej znana. Jak ją zdiagnozować?
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Gwiazda peletonu nie wystartuje w Piekle Północy
EUROSPORT
Taylor Swift na scenie podczas pierwszego wieczoru trasy "The Eras Tour", 17 marca 2023, Glendale.
Miliarder powiązany z Trumpem chce przejąć największą firmę muzyczną świata
BIZNES
Petr Pavel
Prezydent Czech mówił o "ginącej demokracji w Polsce"? Mamy odpowiedź
Zuzanna Karczewska
Kanye West
BBC: Kanye West bez możliwości wjazdu do Wielkiej Brytanii, festiwal Wireless odwołany
Kultura i styl
Kobieta zachowywała się agresywnie, doszło do rękoczynów
Atakowała, obrażała i kazała "wracać do Ukrainy". Zarzuty
Poznań
shutterstock_2623121045
Debiut giełdowy coraz bliżej. Musk chce docenić "zwykłych" inwestorów
BIZNES
Jechał pijany ciągnikiem
Jechał pijany ciągnikiem. Groził siekierą mężczyźnie, który go zatrzymał
Lublin
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Polska niegotowa na starość. Seniorzy więźniami własnych mieszkań
Zdrowie
imageTitle
Piłkarz spowodował śmiertelny wypadek. Grozi mu siedem lat więzienia
EUROSPORT
shutterstock_1679982538
Polacy stworzą jeden z najważniejszych leków XXI wieku? Prace trwają
Zdrowie
W samolot LOT-u uderzył piorun
W samolot LOT-u uderzył piorun
WARSZAWA
sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Rehabilitant stanął przed sądem, jest oskarżony o molestowanie pacjentki
Wrocław
Sedzia Jakub Iwaniec
Miał jeździć po alkoholu. Zajmie się pijanymi kierowcami
Polska
imageTitle
"Musimy biegać jak szaleni". Industria wierzy w odrobienie strat
EUROSPORT
