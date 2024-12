Hunter Biden wydał oświadczenie po ułaskawieniu

Joe Biden ułaskawił syna

Hunter Biden - wyrok

We wrześniu syn amerykańskiego przywódcy przyznał się do winy w innym procesie, uznając dziewięć zarzutów w sprawach dotyczących unikania podatków federalnych. Specjalny prokurator powołany do prowadzenia sprawy Bidena David Weiss zarzucał mu, że w latach 2016-2019 nie zapłacił co najmniej 1,4 miliona dolarów należnych podatków federalnych, jednocześnie prowadząc "ekstrawagancki styl życia". Hunterowi Bidenowi groziło do 17 lat więzienia lub grzywna do 1,3 miliona dolarów za przestępstwa podatkowe i do 25 lat więzienia za kłamstwo we wniosku o posiadanie broni.