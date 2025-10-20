Logo strona główna
Świat

Samolot zjechał z pasa i wpadł do morza. Są zabici

Samolot zjechał z pasa startowego i wpadł do morza
Samolot zjechał z pasa na lotnisku w Hongkongu
Źródło: Reuters
Samolot transportowy zjechał z pasa startowego i wpadł do morza na lotnisku w Hongkongu. Lokalne media poinformowały, że zginęły dwie osoby, które znajdowały się niedaleko pasa.

Samolot transportowy Boeing 747 lecący z Dubaju zjechał z pasa startowego i wpadł do morza podczas lądowania na międzynarodowym lotnisku w Hongkongu - poinformował operator lotniska.

Samolot zjechał z pasa startowego i wpadł do morza
Samolot zjechał z pasa startowego i wpadł do morza
Źródło: Reuters

Samolot "zboczył z północnego pasa startowego"

Wypadek miał miejsce w poniedziałek około godziny 3:50 czasu lokalnego. Lotnisko w Hongkongu przekazało, że czterech członków załogi zostało uratowanych. South China Morning Post, powołując się na policję, podało, że zginęły dwie osoby, które znajdowały się w pojeździe w pobliżu pasa startowego. Pojazd został prawdopodobnie uderzony przez samolot.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Katastrofa podczas próby lądowania na autostradzie

Katastrofa podczas próby lądowania na autostradzie

Katastrofa wojskowego samolotu. Dwóch pilotów zginęło

Katastrofa wojskowego samolotu. Dwóch pilotów zginęło

W wyniku zdarzenia zamknięty został północny pas startowy.

Departament Lotnictwa Cywilnego Hongkongu poinformował w poniedziałkowym oświadczeniu, że samolot "zboczył z północnego pasa startowego po lądowaniu i wpadł do morza". Jak dodano, departament zgłosił to do miejskiego organu ds. badania wypadków lotniczych i będzie wspierał dochodzenie.

Władze lotniska zapewniły, że poniedziałkowe loty nie ulegną zmianom z powodu wypadku.

Serwis FlightRadar24 podał, że samolot biorący udział w wypadku miał 32 lata i przed przekształceniem w samolot transportowy służył jako samolot pasażerski.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Hongkongsamoloty
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica