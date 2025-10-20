Samolot zjechał z pasa i wpadł do morza. Są zabici

Samolot zjechał z pasa na lotnisku w Hongkongu Źródło: Reuters

Samolot transportowy Boeing 747 lecący z Dubaju zjechał z pasa startowego i wpadł do morza podczas lądowania na międzynarodowym lotnisku w Hongkongu - poinformował operator lotniska.

Samolot "zboczył z północnego pasa startowego"

Wypadek miał miejsce w poniedziałek około godziny 3:50 czasu lokalnego. Lotnisko w Hongkongu przekazało, że czterech członków załogi zostało uratowanych. South China Morning Post, powołując się na policję, podało, że zginęły dwie osoby, które znajdowały się w pojeździe w pobliżu pasa startowego. Pojazd został prawdopodobnie uderzony przez samolot.

W wyniku zdarzenia zamknięty został północny pas startowy.

Departament Lotnictwa Cywilnego Hongkongu poinformował w poniedziałkowym oświadczeniu, że samolot "zboczył z północnego pasa startowego po lądowaniu i wpadł do morza". Jak dodano, departament zgłosił to do miejskiego organu ds. badania wypadków lotniczych i będzie wspierał dochodzenie.

Władze lotniska zapewniły, że poniedziałkowe loty nie ulegną zmianom z powodu wypadku.

Serwis FlightRadar24 podał, że samolot biorący udział w wypadku miał 32 lata i przed przekształceniem w samolot transportowy służył jako samolot pasażerski.

