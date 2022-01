Premier Holandii przedstawił królowi skład nowego rządu

W styczniu 2021 r. do dymisji podał się jego ówczesny gabinet w wyniku "bezprecedensowego naruszenia zasad praworządności" w związku z tak zwaną aferą zasiłkową. Według raportu specjalnej komisji parlamentarnej władze skarbowe w latach 2012-2019 - mimo nadzoru rządu - bezpodstawnie wszczynały postępowania o wyłudzenia wobec ok. 10 tys. rodzin pobierających zasiłki na dzieci. W rezultacie rodziny te musiały zwrócić tysiące euro, co wiele z nich doprowadziło do finansowej ruiny.