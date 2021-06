Przywódca separatystów przed sądem, odrzutowiec zawrócony

W efekcie hiszpański sąd odrzucił wniosek o aresztowanie Ghaliego, stwierdzając, że powodowie nie dostarczyli dowodów wskazujących na jego odpowiedzialność za zbrodnie wojenne, a "raport prokuratury nie dostarczył elementów dowodowych potwierdzających istnienie powodów, by sądzić, że jest odpowiedzialny za jakiekolwiek przestępstwo".

Mariana Delmas, prawniczka prokuratury, powiedziała, że ​​chciała wyznaczenia środków zapobiegawczych przeciwko Ghaliemu, aby powstrzymać go przed opuszczeniem kraju. - Poprosiłam o nie, ponieważ jest dla mnie bardzo jasne, że wygląda na to, że on ucieknie - powiedziała dziennikarzom. Olle zastrzegł, że sąd nie zgodził się na zastosowanie żadnych środków, które uniemożliwiłyby oskarżonemu opuszczenie Hiszpanii.