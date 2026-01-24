Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Hiszpańska prokuratura zdecydowała w sprawie Julio Iglesiasa

Julio Iglesias
Hiszpański piosenkarz i kompozytor Julio Iglesias. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Sprawa o napaść seksualną, której miał dopuścić się słynny muzyk Julio Iglesias, została umorzona. W ocenie hiszpańskiej prokuratury sądy tego kraju nie mają kompetencji do rozpatrzenia sprawy.

Postępowanie przygotowawcze zostało wszczęte na początku tego roku po złożeniu skargi przez dwie byłe pracownice Iglesiasa i dotyczyło oskarżeń o napaść seksualną, pracę przymusową, znęcanie się, złe traktowanie i handel ludźmi na Dominikanie i Bahamach w 2021 roku.

Jak oceniła prokuratura, cytowana przez państwowego nadawcę radiowo-telewizyjnego RTVE, hiszpańskie sądy nie mają jurysdykcji w tej sprawie, ponieważ "wszystkie domniemane przestępstwa miały miejsce poza terytorium Hiszpanii".

Hiszpański piosenkarz i kompozytor Julio Iglesias
Hiszpański piosenkarz i kompozytor Julio Iglesias
Źródło: Reuters Archive

Jak dodano w decyzji, Iglesias i dwie inne osoby narodowości kolumbijskiej i brazylijskiej, przeciwko którym wniesiono oskarżenie, nie mieszkają w Hiszpanii, choć piosenkarz posiada w tym kraju nieruchomości.

Prokuratura nie ma również żadnych informacji o powiązaniach ofiar z Hiszpanią ani o tym, że władze krajów, gdzie miały miejsce domniemane zdarzenia, zrezygnowały z podjęcia działań lub są niezdolne do podjęcia takich działań w przyszłości.

Adwokaci 82-letniego piosenkarza wyrazili zadowolenie z decyzji prokuratury.

Julio Iglesias nie przyznaje się do winy

Byłe pracownice korzystały ze wsparcia międzynarodowej organizacji Women’s Link Worldwide. Wybór miejsca złożenia skargi padł na Hiszpanię, gdyż uznano, że w tym kraju proces może mieć największe szanse powodzenia.

"Wykorzystywał mnie prawie każdej nocy". Julio Iglesias oskarżony
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wykorzystywał mnie prawie każdej nocy". Julio Iglesias oskarżony

Piosenkarz wniósł za pośrednictwem swoich prawników o umorzenie sprawy i zaprzeczył w oświadczeniu stawianym zarzutom. "Zaprzeczam, jakobym kiedykolwiek dopuścił się nadużyć, zastosował przymus lub okazał brak szacunku wobec jakiejkolwiek kobiety" - napisał przed tygodniem artysta na Instagramie.

Julio Iglesias to hiszpański piosenkarz i kompozytor, jeden z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki popularnej. Nagrywał w wielu językach, sprzedał około 300 mln płyt na całym świecie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Hiszpania
Czytaj także:
imageTitle
Mistrzyni gra dalej, jej koleżanki również. Amerykański dzień w Australii
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Nawrocki o polskich żołnierzach i Afganistanie. "Nie ma wątpliwości"
imageTitle
Stoch chorążym na igrzyskach? "To na pewno byłby zaszczyt"
EUROSPORT
Scott Bessent
Sekretarz skarbu USA poparł separatystów w kanadyjskiej prowincji
Świat
Po osuwisku w regionie Jawa Zachodnia
Osuwisko pochłonęło domy. Szukają 82 osób
METEO
imageTitle
Męczarnie Sinnera. Skorzystał na nowych przepisach
EUROSPORT
imageTitle
Decydująca walka o medale MŚ. O której dzisiaj loty w Oberstdorfie?
EUROSPORT
Polscy żołnierze w Afganistanie
"To myśmy walczyli za Amerykę. Trzeba o tym mówić głośno i wyraźnie"
imageTitle
Piekielny upał uderzył w Melbourne. Grać się nie dało
EUROSPORT
Gołoledź w Szczecinie
IMGW ostrzega. Pomarańczowe alarmy przez cały dzień
METEO
Obrady Sejmu
Sejm odrzucił kandydatury PiS do Trybunału Konstytucyjnego
Lokal, w którym doszło do tragedii, należy do korsykańskiego małżeństwa Jessiki i Jacques’a Morettich
"Hańba". Sąd zdecydował w sprawie właściciela baru, w którym doszło do tragedii
Świat
Przemoc relacyjna wśród uczniów jest najbardziej dotkliwa
Jak rozpoznać, że twoje dziecko mierzy się z przemocą w szkole?
Iga Dzieciuchowicz
Nastolatkowie "sharentingujących" rodziców są bardziej narażeni na hejt w internecie
Hejt to nie "konflikt", a ryzyko śmierci
Iga Dzieciuchowicz
Monika Zięba z córką Julią
Na pogrzebie były trzy krzesła. Dla rodziców Julii i jej chłopaka
Iga Dzieciuchowicz
Mariusz Błaszczak i Dariusz Klimczak na sali sejmowej
Awantura w Sejmie. Minister przyznaje: nieparlamentarnie się wyrażaliśmy
Luwr
Policja ostrzegała Luwr na kilka tygodni przed włamaniem
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Biały Dom broni Trumpa, Musk żartuje z Rady Pokoju, polityczne trzęsienie ziemi w Poznaniu
TO WARTO WIEDZIEĆ
Śnieg z deszczem, śnieg
Marznące opady w części kraju. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Zaskakująca nowość na igrzyskach. "To hołd dla Leonarda da Vinci"
EUROSPORT
imageTitle
Pachniało kompromitacją w Mediolanie. Zieliński dał sygnał Interowi
EUROSPORT
Wrak zaginionego samolotu w prowincji Celebes Południowy (Indonezja)
Odnaleźli ciała wszystkich ofiar katastrofy samolotu
Świat
imageTitle
Zszedł z wagi i bezwładnie upadł na twarz. "Nigdy czegoś takiego nie widziałem"
EUROSPORT
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
"Za wcześnie" na wnioski. W sobotę kolejna tura negocjacji
Świat
shutterstock_2239909941
Padła główna wygrana w Eurojackpot
BIZNES
Nowy fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Gdzie trafią demontowane fotoradary
WARSZAWA
Osuwisko w Nowej Zelandii
Ziemia osunęła się na kemping. Są zaginieni
METEO
Wyrok sądu
Zwrot w sprawie Polki oskarżonej przez męża o porwanie dzieci i zatrzymanej w Niemczech
Szczecin
Bez kitu
Wyjątkowi goście w studiu. Małgorzata Rozenek-Majdan wystąpiła w ich imieniu
imageTitle
Żurek w formie olimpijskiej. Wygrał zawody Pucharu Świata
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica