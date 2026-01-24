Hiszpański piosenkarz i kompozytor Julio Iglesias. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Postępowanie przygotowawcze zostało wszczęte na początku tego roku po złożeniu skargi przez dwie byłe pracownice Iglesiasa i dotyczyło oskarżeń o napaść seksualną, pracę przymusową, znęcanie się, złe traktowanie i handel ludźmi na Dominikanie i Bahamach w 2021 roku.

Jak oceniła prokuratura, cytowana przez państwowego nadawcę radiowo-telewizyjnego RTVE, hiszpańskie sądy nie mają jurysdykcji w tej sprawie, ponieważ "wszystkie domniemane przestępstwa miały miejsce poza terytorium Hiszpanii".

Jak dodano w decyzji, Iglesias i dwie inne osoby narodowości kolumbijskiej i brazylijskiej, przeciwko którym wniesiono oskarżenie, nie mieszkają w Hiszpanii, choć piosenkarz posiada w tym kraju nieruchomości.

Prokuratura nie ma również żadnych informacji o powiązaniach ofiar z Hiszpanią ani o tym, że władze krajów, gdzie miały miejsce domniemane zdarzenia, zrezygnowały z podjęcia działań lub są niezdolne do podjęcia takich działań w przyszłości.

Adwokaci 82-letniego piosenkarza wyrazili zadowolenie z decyzji prokuratury.

Julio Iglesias nie przyznaje się do winy

Byłe pracownice korzystały ze wsparcia międzynarodowej organizacji Women’s Link Worldwide. Wybór miejsca złożenia skargi padł na Hiszpanię, gdyż uznano, że w tym kraju proces może mieć największe szanse powodzenia.

Piosenkarz wniósł za pośrednictwem swoich prawników o umorzenie sprawy i zaprzeczył w oświadczeniu stawianym zarzutom. "Zaprzeczam, jakobym kiedykolwiek dopuścił się nadużyć, zastosował przymus lub okazał brak szacunku wobec jakiejkolwiek kobiety" - napisał przed tygodniem artysta na Instagramie.

Julio Iglesias to hiszpański piosenkarz i kompozytor, jeden z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki popularnej. Nagrywał w wielu językach, sprzedał około 300 mln płyt na całym świecie.

